Se separaron Martín Salwe y Emily Lucius: los detalles de la ruptura

Emily Lucius y Martín Salwe se enamoraron mientras competían en la primera temporada de El Hotel de los Famosos (ElTrece), el reality conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis. También se formaron dos parejas más: Locho Loccisano y Majo Martino, así como Alex Caniggia y Melody Luz.

Pero, en las últimas semanas fuertes rumores señalaban que el locutor y la host digital de Canta Conmigo Ahora (ElTrece) estaban pasando una nueva crisis en su relación. Finalmente, Luli Fernández confirmó que ambos decidieron distanciarse en el programa Socios del espectáculos (ElTrece).

“En su momento contamos esta separación y ellos lo desmintieron. Pero la relación nunca estuvo del todo consolidada”, aseguró la panelista. Además, explicó el motivo por el que Martín no subía fotos con Emily en sus redes sociales. “Yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y, la verdad es que no me quiero mostrar”, habría dicho el locutor.

En septiembre pasado, la hermana de Belu Lucius había viajado a República Dominicana junto a su familia, y el 14 de septiembre sopló las velas por su cumpleaños en un paradisíaco resort. Después de acumular el deseo de viajar durante la pausa obligada por la pandemia de coronavirus, pudo concretar el sueño de pasar este especial momento rodeada de sus seres queridos.

En este día, se sorprendió por un regalo que recibió de Salwe.“Recibí sorpresas que me emocionaron mucho”, reconoció la influencer en su cuenta de Instagram, y dejó ver una parte de la caja personalizada de bombones que llegó a la habitación del hotel en que se está quedando. “¡Feliz cumple, bebé! ¡Que la vida te llene de alegrías! Y gracias a estos laburantes de Punta Cana armamos todo”, escribió Martín al mismo tiempo, junto a un video publicado por la empresa que colaboró con la logística y el detalle de que todo fuese hecho con chocolate blanco.

Un paso adelante a las críticas, el locutor aclaró: “No es un canje; les escribí y me ayudaron con todo el armado”. Tal como se puede ver en el clip, el obsequio lleva impresa la frase: “¡Feliz cumple Torita!”, tal como él la apoda, y al abrir el envase la agasajada descubrió las piezas preparadas especialmente para ella. Un osito comestible con lazo de raso, junto a las tres letras que abrevian su nombre, “Emi”, decoradas con perlas y láminas de oro comestibles, junto a bombones de corazón hexagonal.

Luego de esa sorpresa, ambos no volvieron a postear en sus redes fotos juntos. Por esa razón no sorprende la confirmación de Fernández de que ya no siguen juntos. Aunque todavía resta esperar que alguno de los protagonistas de esta historia lo confirme.

Por otra parte, debido al éxito de la primera temporada, El Trece volverá a poner por su pantalla una nueva emisión de El Hotel de los Famosos. Si bien días atrás circularon versiones sobre los primeros participantes confirmados, en las últimas horas salió a la luz la lista definitiva. En principio, se estima que el programa comenzará a emitirse en el mes de enero.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, la hermana de Belu Lucius admitió el problema de salud que pasó en 2016 y que al día de hoy recuerda ya que se asustó mucho. Emily Lucius reveló el problema de salud que nunca olvidó