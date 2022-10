En Racing siguen sin poder asimilar el golpe del domingo tras la derrota con River, por eso Fernando Gago tomó una drástica decisión: el técnico decidió levantar la práctica de este miércoles, la primera desde la definición del campeonato…

El entrenador aún percibe un bajón anímico en el plantel por lo que tendrán un día libre más. Volverán recién el jueves para ya pensar en el desempate contra Tigre, que definir el finalista del “Trofeo de Campeones”.

Una rápida revancha. De sortear el encuentro con el Matador, la Academia se enfrentará en una Finalísima con Boca Juniors. El equipo del Negro Ibarra es el flamante campeón gracias a la mano de River, a pesar del empate en el clásico con Independiente.

¡ATENCIÓN! ⚠️ El plantel de #RACING tendrá un nuevo día libre antes de comenzar a preparar el partido frente a #Tigre, que se disputará el miércoles 2 de noviembre. De esta manera, los comandados por Gago retomarán los entrenamientos el jueves 27 de octubre.#ElPrimerGrande pic.twitter.com/8ZQoxVBQCs — El Primer Grande²² (@elprimer_grande) October 25, 2022

Una derrota que movió los cimientos del club

De la gloria al infierno. Racing tuvo un penal para ganarle el partido a un River que aún está despidiendo a Marcelo Gallardo. Galván lo malogró, Miguel Borja lo liquidó 2-1 y decretó el título en favor de Boca.

El cimbronazo en Avellaneda fue total. El campeonato del Xeneize podría haber marcado el adiós de tres futbolistas en Racing: Edwin Cardona, Lourdes Martínez y Milagros Menna.

El caso de las jugadoras del primer equipo

Lourdes Martínez y Milagros Menna fueron separadas del plantel profesional en las últimas horas después de conocerse que ambas jugadoras fueron al Obelisco, punto de encuentro tradicional de los festejos porteños, para celebrar el campeonato de Boca.

“Decidimos separarlas, no por ir al Obelisco, si festejaban nada más no pasaba nada, sino por subirlo a su estado de Whatsapp, con cánticos y camisetas de Boca. Me parece que es una falta de respeto a la institución. Yo tomé la decisión, no es una decisión deportiva, lo tomo como una falta de respeto”, le dijo al diario Olé Daniel García, dirigente a cargo del Fútbol Femenino de Racing.

“A Racing se lo respeta, porque Racing respeta el trabajo de todas las jugadoras”, agregó respecto a las actitudes de la delantera y la defensora.