La Secretaría de Hacienda de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de octubre para empleados de la administración pública provincial.
JUEVES 27
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
VIERNES 28
SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia – Direc. Gral. de Institutos Penales)
ADMINISTRACION CENTRAL
DEFENSORIA DEL PUEBLO
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
SABADO 29
PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
PODER LEGISLATIVO
DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MUNICIPIOS DEL INTERIOR
COMUNAS RURALES