Hace unos días, Jimena Barón reapareció en el candelero mediático con el videoclip de su nueva canción. Como había ocurrido con “La cobra” y “La tonta”, la actriz apeló a la lírica autorreferencial y se despachó con “La araña”, una letra directa sobre la traición a la amistad. Desde entonces, todas las miradas apuntaron en dirección de Gianinna Maradona, su amiga hasta que inició una relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo.

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, dice un fragmento contundente de la canción.

En diálogo con LAM, la cantante repasó el proceso compositivo de la canción y sin mencionar nombres propios, despejó todas las dudas. Primero se mostró feliz y orgullosa con el rebote de la canción, que rápidamente trepó a lo más alto de los rankings en las plataformas: “Nos corrimos bastante de la música que se escucha hoy en día”, advirtió.

Además, destacó que lo que más disfruta es su parte de compositora, aunque no es la única: “Puedo ser coreógrafa, vestuarista, me meto mucho en el proyecto, por eso estuve en estos dos años, que pareció que estuve al pedo”, aclaró respecto al tiempo que permaneció alejada de la exposición pública. Y luego se puso a hablar de “La araña”, y agradeció la respuesta del público.

Luego contó que en la canción relata tanto la parte linda de la amistad, como la traición: “Siempre fui consciente que mi gancho era mi verdad. Mi análisis fue que me creyeron. Cantar y contar es lo mismo para mí, y eso hacía que tenga sentido o no ser cantante”, aseguró. Y respecto a su separación de Osvaldo, su reconciliación durante la cuarentena y el posterior romance del futbolista y Gianinna no quiso decir demasiado.

“El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel (de Brito), y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado”, rememoró y utilizó una figura para graficar su estado. “¿Viste cuándo no te entra más información? No tenía capacidad de comprender más nada”, aseguró.

Más allá de su historia personal, explicó el mensaje que busca transmitir con la canción. “Te puede gustar o no, pero creo que soy bandera de que hay que seguir adelante. Mi viejo que se tomó el palo de chica y murió horrendamente. El papá de mi hijo que de repente un día se fue. Mi amiga. La canción tenía razón de ser en que pase lo que pase, te parás y seguís adelante. Como una mujer fuerte”, explicó.

Respecto a su estado de ánimo actual fue terminante. “No podría haber sacado esta canción hecha mierda. No me lo hubiera bancado. Realmente estoy plantada en otro lugar”, aseguró. “Trato de consumir lo que se habla de mí y hoy la verdad que esto no me importa. Entiendo el juego, que estoy compartiendo un dolor atravesado. Uno no es lo que le pasa, uno es lo que hace con lo que le pasa”, añadió.

¿Del otro lado pensás en cómo cae? Porque la va escuchar”, preguntó el notero, Alejandro Castelo. “No pienso, esto lo hago para mí, cien por cien. Y esto que pasa en redes es un abrazo que necesitaba un montón”. Y al final, reparó la coincidencia de la publicación del tema el mismo día en el que Osvaldo anunciaba su separación de Gianinna. “Es un marketing imposible de calcular”. señaló sorprendida por la casualidad. Pero no quiso hacer leña del árbol caído. “Me importa el papá de Momo, quiero que esté bien para que Momo tenga un papá que esté bien y automáticamente esté contento”, cerró.

JIMENA BARÓN, SOBRE LAS REPERCUSIONES DE SU NUEVA CANCIÓN, LA ARAÑA

