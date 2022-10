Boca Juniors no pudo defender la corona y quedó eliminado de la Copa Argentina en manos de Patronato. Esta vez la definición desde los puntos del penal le jugaron una mala pasada al equipo de Hugo Ibarra quien decidió jugar dicha instancia con un equipo totalmente alternativo con respecto al que venía de consagrarse en la Liga Profesional.

“Duele porque queríamos jugar otra final. No se pudo dar y en los penales suelen pasar estas cosas”, fue el primer análisis que deslizó el entrenador xeneize. No obstante, la caída fue por penales, luego del empate 1-1 en los 90′ reglamentarios, devino en una pregunta lógica: ¿Por qué no ingresó Agustín Rossi para afrontar la definición?.

“Le doy confianza a todos. Los penales es el azar. Si hubiésemos pasado hubiesen dicho Javi García atajó un penal”, explicó el DT al respecto. Mientras que aseguró: “Rescato el esfuerzo de todos los muchachos. Fue un partido complicado donde tuvimos situaciones de gol y no pudimos convertir. Ellos en el primer tiempo llegaron una vez y convirtieron. Los errores se pagan con goles y eso hay que mejorarlo”.

Ibarra también explicó qué buscó con los 11 cambios para enfrentar al Patrón y respaldó a sus dirigidos: “Veníamos con muchos partidos. El último en La Bombonera donde fuimos campeones (ante Independiente), pero con un desgaste anímico tremendo. Elegí poner a los mejores que creía tener hoy en cancha y así fue. Han hecho un trabajo enorme en todo este tiempo y hoy no fue un partido que quizá muchos esperaban porque no jugaron supuestamente los titulares, pero los muchachos que jugaron lo hicieron perfectamente”.