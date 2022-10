La temporada de River Plate aún no terminó. Si bien el domingo pasado cerró su participación en la Liga Profesional y hasta el año que viene no compite oficialmente, el Millonario confirmó un triangular internacional amistoso junto a Betis y Colo-Colo.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo pretende despedir el año y a su director técnico. El 9 de noviembre enfrentará al equipo de Chile, en Viña del Mar, y el 13/11 disputará el último cotejo ante los españoles en el estadio Malvinas Argentinas. Allí, en Mendoza, prepararán una fiesta en homenaje al entrenador más ganador de la historia de La Banda.

Nicolás De La Cruz y Franco Armani son los dos futbolistas que no dirán presente en dichas jornadas, ambos viajarán los días previos hacia el Mundial de Qatar 2022. Por ese motivo, la dirigencia determinó darles descanso para estar en óptimas condiciones para la cita mundialista. El uruguayo aceptó la propuesta, pero el argentino no.

El arquero decidió no dejar de entrenar y, por lo tanto, no tener vacaciones el mes anterior a la Copa del Mundo. Su idea es seguir preparándose con el plantel hasta que deba irse con la Selección, con el fin de no perder ritmo.