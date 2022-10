Nacho, Juan, Martina y Alfa eran los cuatro nominados del miércoles en Gran Hermano hasta el jueves a la noche cuando Maximiliano, haciendo uso del beneficio que obtuvo en la prueba semanal, salvó a uno de ellos, cambiando por completo las estrategias y el futuro de la casa. El cordobés decidió dejar a “los monitos” nominados y salvar a Walter Santiago.

Apenas terminó la gala, la mayoría de los chicos se acercaron al participante y comenzaron a gritar “Alfita, Alfita, Alfita”, mientras lo rodeaban y sin dudar, el rompió en llanto delante de todos, emocionado por saber que continúa en la casa más famosa del país, que abrió sus puertas luego de siete años nuevamente por la pantalla Telefe y con la conducción de Santiago del Moro.

“Me pasaron cosas fuertes y estuve muy triste en una época de mi vida. Siempre dije que vinimos acá para ser felices, y lo que hoy decía es que venía a tratar de entregar cosas mías y llevarme cosas de ustedes. Eso estoy haciendo”, sostuvo Alfa entre lágrimas.

La decisión de Maxi fue muy festejada en las redes sociales, donde Alfa se transformó en uno de los favoritos. Además, de esta manera, quedaron en placa todos los integrantes de “Los Monitos”: Martina, Nacho y Juan, quienes se convirtieron en los antagonistas del certamen a partir de Tomás Holder.

En medio de los festejos por la permanencia del más veterano de los participantes, Martina lanzó una frase con cierto despecho: “Si yo lo salvé la semana pasada, ¿cómo no lo iba a salvar él?”. La convivencia empieza a ser cada vez más hostil dentro de la casa más famosa del país.

Alfa que se volvió viral y generó una ola de memes

El miércoles, cuando se enteró de que estaba entre los cuatro nominados, Alfa también se había quebrado. En ese estado de reflexión y recostado sobre el piso, no pudo contener las lágrimas y dejó en claro que es el más sensible del reality.

Muy melancólico, hizo un monólogo que se volvió viral. “Yo voy a seguir siendo el mismo que soy, vine acá para ser feliz, para pasarla bien”, arrancó diciendo. Y continuó con su emotiva reflexión: “Después de intentar hacer las cosas bien, lloré como un loco”. Luego, se levantó y se fue a dormir.

Rápidamente, los usuarios de redes empezaron a publicar memes y mensajes para que Alfa no sea el próximo eliminado de la casa. Algo que finalmente se concretó. “Los odio, ustedes entienden que le están haciendo pasar un mal momento a este señor? Ni olvido ni perdón. Tranquilo Alfa, el pueblo y la comunidad tuitera estamos con vos”, se expresó una usuaria en Twitter. Y otro añadió: “Basta Alfa no llores, porque lloramos todos con vos”.

Por otra parte, no faltaron los que compararon al integrante de Gran Hermano con un gatito llorón: “Alfa: extraño a mi hija, quiero seguir hasta el final intentando hacerlo bien, espero que la gente me apoye para que me quede, lo estoy disfrutando. Yo: llorando, soy lágrimas”, bromeó un joven con el video más emocionante del reality.

Además, también hubo mensajes que aludieron al jardinero que suele vestir Alfa en cada gala de nominación. En este caso, una usuaria se expresó con memes de carita llorando de risa: “Paren de romperle el corazón a un hombre en jardinerito que hornea pan”.

La creatividad continuó durante horas después de finalizado el programa y Alfa consiguió, sin saberlo, hacerse tendencia en Twitter. Otra usuaria dejó un mensaje partido en dos: “Yo viendo a los monitos en placa. Yo viendo al rey Alfa ‘pancitos’ en placa”.