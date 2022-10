Racing cayó 2-1 ante River en el Cilindro de Avellaneda y quedó segundo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional. En la vuelta a los entrenamientos, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y se refirió a ese partido, el penal decisivo y el Trofeo de Campeones.

“Es normal que haya sido de ida y vuelta. Muchas veces no podíamos pensar tanto en la forma de jugar, intentamos lastimar a River. Hay un contexto afuera, se escucha en la gente si grita o no el gol. Nuestra idea era jugar el partido sin pensar lo que pasaban en el otro campo”, destacó del encuentro frente al Millonario.

El director técnico de la Academia opinó sobre el tiro desde los doce pasos: “La determinación la toman los jugadores. Se puede practicar, patear 25 penales, pero dentro del campo el que decide es el jugador. Yo le dije a Vecchio que patee con Defensa y lo erró. Joni tuvo la personalidad para patear y lo erró. Nos duele, pero no deja de ser un deporte. Hay que seguir trabajando”. Y agregó: “Lo dijo Milito. Puedo practicar 20 horas patear un penal, pero no es lo mismo patear un penal en un entrenamiento que en un partido. Jugué 20 años. He visto jugadores de jerarquía increíble y no querían patear penales. Hay un jugador que tiene una personalidad bárbara pero no quiere patear, ¿qué hago? El jugador toma la decisión, no yo”.

“He visto jugadores con una personalidad tremenda que no querían patear penales” Fernando Gago habló sobre la decisión de los jugadores y aclaró: “Yo no puedo obligar a un jugador a patear un penal. En la definición por penales con Boca, lo decidieron los futbolistas”. pic.twitter.com/GcM2ro3D54 Publicidad — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 28, 2022

Además, habló del año deportivo de Racing: “El balance es positivo desde el crecimiento del grupo y el crecimiento individual de los futbolistas. Se logró algo bueno que no se pudo coronar en la última fecha. Fue muy bueno llegar a la última fecha con chances. Estuvimos a un penal de conseguirlo. Hay un montón de autocrítica, pero es un juego”.