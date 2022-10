La Copa Libertadores organizó, en la previa a la final de 2022, un partido entre las leyendas de Olimpia y Barcelona de Ecuador. El conjunto de Guayaquil se impuso por 6-3 en un encuentro con mucha fricción que terminó a los golpes.

El objetivo principal de la CONMEBOL era conmemorar a los históricos futbolistas en un cotejo de homenaje y exhibición, aunque los jugadores no se lo tomaron así. Desde que comenzó a rodar la pelota hubieron varias patadas, cruces y festejos desmedidos.

Dentro de los enfrentamientos, se destacaron dos en particular: el primero fue entre Jimmy Montanero y Sergio Órteman. El ex defensor sujetó al ex volante hasta tirarlo al piso. Cuando los dos estaban en el suelo, arrojaron algunos manotazos y quedaron embrollados. El resto se metió a separar y no pasó a mayores. Sin embargo, ambos fueron expulsados.

Pica entre leyendas del Barcelona y Olimpia Ganó Barcelona 6-3. “Les dimos una réplica de la Copa para que sepan como es levantar una” tiraron. Publicidad Olimpia alcanzó su segunda Libertadores tras vencer a Barcelona en la final de 1990.pic.twitter.com/CHijRRWnh3 — LaEterna (@LaEterna10) October 29, 2022

El segundo inconveniente no fue grabado. Pero según informó El Universo, Fricson George se fue a las manos con un integrante de Olimpia. Por ese motivo, Byron Moreno, el árbitro, dio por finalizado el encuentro.

Futbolistas que participaron del partido:

Olimpia: Ricardo Mono Tavarelli y Raúl Vicente Amarilla, Adriano Samaniego, Virginio Cáceres, Nelson Zelaya, Henrique Da Silva, Sergio Órteman, Gastón Córdoba, Carlos Humberto Paredes. DT: Ever Hugo Almeida.

