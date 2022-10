El Mundial de Qatar 2022 comenzará en díez días y la Selección Argentina sufrió en las últimas semanas en lo que a lesiones respecta. Paulo Dybala y Nicolas González corren riesgo de no llegar a disputar el evento más deportivo del año. Por otro lado, también encendieron las alarmas Leandro Paredes y Angel Di María, entre otros.

Durante el día de ayer, el arquero titular del combinado albiceleste, Emiliano Martínez, sufrió un golpe que lo sacó del campo de juego. Si bien no pasó a mayores, todo se llevaron un importante susto. Pero esto no fue suficiente para el hincha argentino, ya que durante el encuentro entre el Villareal y el Athletic de Bilbao, Giovanni Lo Celso pidió el cambio a los 24 minutos del encuentro por una molestia muscular.

Giovani Lo Celso sale lesionado en el Villarreal a los 25 minutos. Esperemos que no sea nada. Cómo se sufre los días previos por favor.. — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 30, 2022

El ex Rosario Central, Tottenham y PSG disputó el encuentro con una sobrecarga y habría comenzado a sentir las molestias en el isquiotibial derecho en la previa al partido con el Barcelona, por la fecha 10 de La Liga.

Si bien aún no se informó sobre la gravedad de la situación, no deja de ser una preocupación más para Lionel Scaloni, ya que el mediocampista es una pieza clave en el once titular de la Selección.