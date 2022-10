Martin Liberman apuntó nuevamente contra la dirigencia de Boca: está vez por la decisión del actual presidente de la institución de la ribera de arrebatarle los lugares a Daniel Angelici y a otros 109 abandonados.

Esta situación terminó en un juicio, donde el “Tano” venció a los dirigentes azul y oro, por lo cual el periodista aprovechó y les “pegó” a estos últimos por medio de sus redes sociales.

“Boca: Fallo judicial. ¡Estos tipos que manejan Boca se creyeron los dueños del club y decidieron anular/bloquear/quitar los abonos de todos aquellos que eran parte de la gestión anterior por más q los tuvieran al día! Sí, ganaron torneos domésticos, pero sus acciones dan asco” manifestó mediante su cuenta de Twitter.

Boca: Falló judicial.- Estos tipos q manejan Boca se creyeron los dueños del club y decidieron anular/Bloquear/quitar los abonos de todos aquellos q eran parte de la gestión anterior x más q los tuvieran al día!

Si, ganaron torneos domésticos, pero sus acciones dan asco. pic.twitter.com/GT59NSj36a — Martin Liberman (@libermanmartin) October 29, 2022

Y esto no fue todo, ya que posteriormente un seguidor de Liberman le comentó: “Martín, ¿trabajás para Angelici?”. Claramente, no se quedó callado y respondió: “Angelici es un amigo y estos dirigentes son de lo peor. Yo trabajo para mí. Estos que conducen hoy me censuraron. Me quitaron trabajo… Tengo pruebas”

