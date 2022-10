Florencia Peña está transitando uno de sus mejores momentos a nivel personal. Es que, luego de años de relación con el abogado Ramiro Ponce de Léon, finalmente en las próximas semanas pasarán por el altar para dar el sí. Y luego, lo celebrarán a lo grande: primero, lo harán el 19 de noviembre en Cafayate, Salta; y después, en la siguiente semana, el viernes 25 de noviembre harán la fiesta en Buenos Aires, para que tanto los familiares y amigos de él y de ella puedan ser partícipes de esta unión.

Pero lo cierto es que, tal como marca la tradición, antes de los festejos de boda, los novios deben tener cada uno su propia despedida de solteros. Y este fin de semana fue el turno de la de ella, que se llevó a cabo en la lujosa casa que tiene en Nordelta.

Rodeada de amigas y con una decoración inspirada en Halloween, la exprotagonista de Casados con hijos disfrutó de una divertida noche que seguramente no va a olvidar fácilmente. Fiel a su estilo, compartió varias postales y videos en su cuenta de Instagram, para que sus seis millones de seguidores puedan espiar parte de la alocada fiesta. En dichas imágenes, se pudo ver el sugerente look que la conductora de LPA (América) eligió para la ocasión: corpiño y pollera con botas de caña alta, mangas por encima de los codos y gorro de policía, todo total white.

Lejos de que el festejo se limitara solo en su domicilio, sus amigas también la fueron a buscar en una especie de colectivo decorado para la ocasión, en donde la protagonista se lució haciendo el baile del caño. Además, también alquiló un toro mecánico, que instaló en el jardín de su casa para jugar y competir con todas sus invitadas. Al día siguiente, los festejos siguieron y Peña aprovechó su amplio parque para poner un poco de música y seguir bailando con su entorno más íntimo. “Finde de lindas y locas #despedidadesoltera ¡Las amo, amigas!”, escribió para resumir en su posteo de Instagram.

Meses atrás, Florencia había entrevistado a su futuro marido en su programa de América, donde recordaron una de sus primeras citas: “Estábamos recién saliendo con Rama y me dice: ‘Te voy a llevar a Cafayate’, que yo me enamoré de ese lugar; y cuando llegamos estaba famélica, así que compró dos docenas de empanadas: una de carne y una de queso”, relató la actriz. “Estaban hirviendo, muy calientes, y yo con tanta hambre pensaba cómo hago para comer esto, así que las partí al medio y las puse frente al aire acondicionado. ‘¿Qué hacés me decía?’; y hubo olor a comida durante tres semanas en el auto”, remató Peña.

La conductora había contado algunos detalles de la propuesta de casamiento, después de nueve años juntos. “Me dio esa especie de mamushka de cajas truncada, fue un momento muy divertido porque realmente yo soy tan controladora que a mí es muy difícil sorprenderme”, reconoció. “Está claro que pensamos el amor de una forma bastante libre, pero ahora estamos en un momento donde sentimos que tenemos que celebrar la vida por muchas cosas que también fueron pasando alrededor; la vida es hoy, hay que festejar y con ese espíritu me pidió casamiento, porque para nosotros no es más que una excusa para celebrar con la gente que queremos, reafirmar nuestro amor, y hacia allá vamos”, aseguró.

Flor Peña se despide de LPA: qué gran figura la reemplazará

Ángel de Brito confirmó a través de su cuenta de Twitter que Flor Peña dejará dentro de muy poco la conducción de LPA en las manos de una de las máximas figuras del espectáculo argentino. “Bienvenida a América TV“, anunció el conductor de LAM arrobando a la estrella que se hará cargo del polémico programa que forma parte del prime time de la señal del Grupo América.

Flor Peña llegó a América TV a principios del 2022 como una gran apuesta de la señal, que este año decidió renovar completamente su prime time. La conductora desembarcó en el canal con La Puta Ama y en su primera semana al aire fue tendencia en redes, tanto por sus espectadores como por sus detractores. La polémica se instaló desde un principio, por lo que debieron cambiarle el nombre al programa y quedarse con las siglas (LPA).

Pero el ciclo no alcanzó las expectativas que tenían en América TV en materia de rating, por lo que los rumores de su supuesto levantamiento del aire comenzaron a circular cada vez con más fuerza. Y en las últimas horas se confirmó que la conductora le dejará su lugar a una superestrella de la farándula argentina: nada menos que Moria Casán.

La novedad la informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, donde le dio la bienvenida a “La One” a América TV. En el mismo tuit, el conductor de LAM explicó el motivo por el que Flor Peña dejará su lugar: se toma unos días por su casamiento con el abogado Ramiro Ponce de León. Peña y su futuro marido tendrán dos festejos, uno en Cafayate, Salta, el próximo 19 de noviembre, y otro en Buenos Aires, el 25 del mismo mes. “LA PUTA AMA!”, cerró De Brito su publicación, celebrando la incorporación de Moria Casán y jugando con el nombre del programa.