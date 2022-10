Para los turistas que llegan a la Argentina por primera vez o para aquellas personas que viajan con frecuencia por diferentes motivos, este país les propone un recorrido de menor a mayor con varios caminos posibles. Y a medida que se van adentrando en nuestra cultura, se familiarizan con nuestras costumbres más populares, lo que puede despertar en algunos de ellos un sentimiento de ir por más.

Ese deseo fue lo que le ocurrió a Maluma, y se fue potenciando en cada una de sus visitas. El colombiano, uno de los artistas más queridos en Argentina y reconocidos a nivel mundial, siempre llegaba con un objetivo en mente: redoblar la apuesta. Este episodio de #ArgentinoPorUnDía tuvo como protagonista al músico colombiano que llegó al país para hacer bailar y cantar a más de 40 mil personas que disfrutaron de su música en el estadio de Vélez Sarsfield.

“Yo me llevo muy bien con ustedes, soy fanático del fútbol y del tango, cuando vengo aquí me siento muy feliz la verdad. La última vez que vine fue hace cuatro años cuando hice unos conciertos en el Hipódromo de Palermo””, declaró el artista de 28 años quien el día anterior al show se acercó a la entrada del Four Seasons, el hotel donde se alojó y se tomó su tiempo para sacarse selfies y grabar saludos para todos los fans que estaban en la puerta.

Al hablar sobre lo que fueron sus primeras visitas a la Argentina recordó: “Aquí comencé de a poquito. Primero hice un show en el Luna Park y la gente decía que no lo íbamos a llenar. Hice uno, luego dos y al final hicimos tres conciertos. Después pasamos al hipódromo donde hicimos dos y nos preguntamos ‘¿ahora qué hacemos? Hay que hacer un estadio en Buenos Aires’”.

En la tarde previa al show, contó sus sensaciones al llenar por primera vez una cancha de fútbol: “Hacer un estadio tiene una energía especial. Estoy en un momento de mi vida que siempre añoraba, tenemos muchas fechas, estamos con música nueva, estoy muy feliz. Ahora estoy en equilibrio entre poder estar con mi familia y poder hacer mis conciertos. Todos los momentos la paso bien y los disfruto”.

También se refirió al armado de la lista de temas y a una de sus canciones más emblemáticas: “He cantado muchas veces ‘Felices los 4′ pero es un obligatorio, es uno de los hits más grandes de mi carrera y es un tema que no puede faltar”, explicó el colombiano.

Luego de recorrer el escenario de la cancha de Vélez Sarsfield, Maluma pasó por el Diccionario Argento, el segmento en el que tiene que completar las frases de canciones y decir quién canta cada tema, y además se sometió a probar comidas típicas de la Argentina con los ojos vendados y adivinar de qué se trata. Antes de arrancar, advirtió que sabe mucho sobre nuestra gastronomía: “Yo me muero por los asados, a todos mis amigos les encanta y en Colombia cuando estamos en mi finca todos las juntadas hacemos uno”, reconoció.

Así, degustó milanesa, un sándwich de salame y queso, una empanada, un pastelito de membrillo y hasta un fernet con cola. Las reacciones fueron muy divertidas (ver video).

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentan el sentimiento de ser argentino, aunque sea por un día.

Entre risas, Maluma le enseñó español a Adam Levine: “¿Y eso qué significa?”

Mientras grababan “Ojalá”, Maluma le enseñó a Adam Levine, cantante de Maroon 5, a hablar español. Pero no cualquier palabra, sino las típicas de Medellín, de donde es oriundo el reggaetonero.

El colombiano y el norteamericano hicieron muy buenas migas. En un video, se los ve mientras conversan. Maluma se dirigió a la cámara que los grababa y aseguró que le enseñaría un par de palabras en castellano. Pero no palabras al alzar, sino expresiones colombianas y específicamente muy “paisas”. Así, lo introdujo en el mundo antioqueño, que se caracteriza por tener un acento particular.