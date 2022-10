En las últimas horas, Marcelo Tinelli grabó un video que subió a su red social para contar un poco cómo seguirá su futuro laboral, luego de que circularan fakes news que anticipaban un retiro de la televisión. El conductor resaltó que no tiene pensado dejar de trabajar en los medios y que seguirá realizando proyectos delante y detrás de cámara junto a su productora, La Flia.

“Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter, es un tema, uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan, primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación”, comenzó diciendo desde Instagram.

“A fin de año sólo termina mi contrato con el canal donde estoy pero voy a seguir trabajando mucho”, aclaró con respecto al vínculo que mantiene actualmente con El Trece, dando a entender que en el 2023 no estará en esa pantalla. Luego explicó: “Voy a estar conduciendo otra vez, voy a hacer algunos proyectos que tengo interesantes con mi productora, la Flia, pero quiero dejarlo aclarado porque siempre está esta mentira instalada y queda ahí flotando en el aire”, manifestó.

“Por eso, aprovecho a decirlo en primera persona, gracias a todos los que preguntan, me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos, mi productora también asique estoy feliz con todo eso”, concluyó.

Días atrás, tras la final de la primera temporada de Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli habló con Teleshow. “Estoy muy agradecido a toda la producción, al Chato (Prada), (Fede) Hoppe y a todos los productores, a todos los escenógrafos del canal y de nuestra productora que han podido hacer este monstruo impresionante que hoy nos permite hacer este programa increíble y que permite que muchos otros países vengan a grabar acá”.

En estos detalles mínimos que hacen al ADN de sus productos se edificó parte del camino de Canta Conmigo Ahora, un formato probado en el mundo, pero novedoso en el país con una serie de condimentos propios del conductor y su equipo que lo hicieron posible.

“El programa ha tenido una calidad impresionante y una muy buena repercusión de audiencia en los números que hoy tiene la televisión argentina. Hemos hecho que la competencia juegue tres programas muy importantes contra nosotros en un año que no lo tenían pensado. Eso habla de la importancia de este programa, me pone muy orgulloso y eso siempre te hace levantar la vara”, agregó.

En el formato original no estaba previsto que se tratara de artistas famosos y en la versión argentina optaron por hacer un mix entre algunas caras (muy) conocidas, otras con un largo recorrido artístico pero sin tanta visibilidad y algunas apuestas. Y en esa democracia donde cada jurado vale un voto, cada uno se sintió parte necesaria de un engranaje que mostró una química programa a programa.

El formato rotativo permitió contar con presencias que de otra manera hubiera sido imposible y Tinelli pone como ejemplo el paso de Cristian Castro. “Por su agenda iba y venía hasta que algún momento no nos dieron los tiempos por las grabaciones, pero la rompió Cristian en el jurado. Traer artistas muy conocidos habla también de una inversión más grande, de un compromiso grande de gente importante con un programa en el que no sos ‘la’ figura, sino que hay un montón de figuras y ahí resalto mucho el compromiso que ha tenido El Puma (Rodríguez), que me parece un uno por choreo”, asegura.

¿MARCELO TINELLI QUIERE VOLVER A ESTAR EN PAREJA?

“¿Tendrías de nuevo pareja?”, le preguntaron al conductor a través de sus stories de Instagram.

“No es algo que descarto, pero creo que uno puede estar completo sin una pareja”.

“Con el amor de sus amigos, de sus hijos, de su familia. Si algún día llega, será“, escribió Marce, dejando abierta la posibilidad de ponerse nuevamente de novio.