Flor Vigna es de las artistas jóvenes que más creció en los últimos años. La actriz y bailarina se lanzó el año pasado como cantante y, desde entonces, está dedicada de lleno al lanzamiento de nuevos temas y a la grabación de videoclips, además de su rol como conductora en El último pasajero en la pantalla de Telefe.

Pero en los últimos días, una fuerte alergia le complicó los planes a la artista, por lo que tuvo que ocuparse de su salud. Y esta situación la compartió en las redes sociales, donde la siguen más de cinco millones de personas. “Les voy a mostrar algo tragicómico, esta es mi cara en este momento”, dijo Flor en un video donde se la ve con el rostro inflamado y muy diferente, casi irreconocible.

A su vez, le atribuyó culpas de lo que le sucede al posible estrés del último tiempo. “No sé si es estrés o alergia a no sé qué, pero en este momento estoy así de diosa”, bromeó la cantante, quien semanas atrás lanzó su nuevo tema. Además, contó que había estado peor, ya que está mejorando. “Ahora sí soy una diosa a comparación de la noche de ayer”, escribió y mostró en otro video cómo tenía el rostro antes, donde tenía mucho más inflamados los ojos, la nariz, los pómulos y la boca.

Luciano Castro también fue parte de la filmación y se refirió al momento que vive su novia. “Dice que tengo cada de boxeadora. Para mí de botoxeada”, escribió Vigna sobre el video en el que junto a su pareja tratan de ponerle humor a un momento difícil, ya que la artista no se reconoce frente al espejo. De todas formas, el actor le aseguró que él la ve linda igual, aún con la inflamación.

Días atrás, la bailarina había soprendido a sus fans al revelar una decisión que tomó respecto a la manera de encarar su vida y que decidió inmortalizar en su cuerpo con un llamativo tatuaje.

“Me tatué las pompis”, escribió la bicampeona de Bailando por un sueño, acompañado por un video en el que mostró en la zona baja de la espalda. Para poder mostrárselo a sus fans, bailó en topless y con un pantalón de tiro bajo en el que se podía apreciar el dibujo alado. Para completar el concepto, de fondo, sonaba “Movimiento #2″, la canción que acaba de estrenar en colaboración con Emir Abdul.

“Últimamente me estoy juzgando menos a mí y menos a los demás. Posta que se vive más feliz y libre”, escribió la bailarina para sintetizar el estado de ánimo que transita por este tiempo. La publicación replicó de inmediato y recibió las devoluciones positivas de sus fans, que sumó más de 80 mil reacciones y comentarios.

Mientras tanto, Flor continúa con su nueva faceta de cantante y vive su historia de amor con Luciano Castro. Y semanas atrás, improvisó a partir del diálogo con sus seguidores una divertida canción que se centró en los sentimientos que le despierta el actor.

“¿Le hiciste un tema a Castro? Amo como te animás a todo”, le preguntó un cibernauta a través de sus historias de Instagram. La bailarina eligió un breve video de Luciano tomando helado en un sillón y sonriendo a modo de réplica. “Muchos”, añadió. Y en la siguiente story, la influencer aprovechó para dedicarle unos versos a su novio y denunciar públicamente la voracidad del artista a la hora de comer cosas dulces.

Flor Vigna mostró cuál es la actividad que hacen juntas con la hija de Luciano Castro: “Ella me ayuda con…”

Vigna filmó a la pequeña correteando por el interior de la casa de Castro y realizando diversas poses, todas muy divertidas. Por eso, la ex campeona del Bailando por un sueño especificó lo que siente por la gurrumina: “Buscando ideas para el videoclip con Espe.La que me da mejores ideas, la más creativa, que más me enseña a jugar“.

Flor Vigna preocupó a sus seguidores al lucir irreconocible por una alergia que le inflamó toda la cara 4

En otra ocasión, y también a través de Instagram, Florencia explicó las características de su lazo con la pequeña y así confesó: “Es hermosa, no subo casi nada para guardarlo para nosotros pero posta es mágica Espe. Sus papás la educaron con tanto amor“.

Incluso en esa ocasión, la talentosa bailarina le auguró un futuro vinculado con las expresiones artísticas a la hija de Luciano y Sabrina Rojas, dado que se arrojó a vaticinar: “No tengo duda de que va a ser una artista enorme“. Evidentemente, entre Flor y Esperanza borbotea una complicidad muy sana y maravillosa.