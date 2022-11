Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el septiembre pasado que se encontraban a la espera de un bebé. En ese momento, la modelo ya llevaba tres meses de embarazo y no tardaron en gritarlo por todos lados, llenos de emoción. Ahora, hace unas horas compartieron un video donde revelaron que se tratará de una nena y, además, compartieron el nombre que ya tienen decidido que van a ponerle a ella.

En la publicación pasada, la pareja que lleva ya 8 años de relación había escrito un corto y directo mensaje. Esa oportunidad, habían compartido una foto de la ecografía y en la descripción: “We are having a baby” (vamos a tener un bebé en ingles). Hace unas horas decidieron dar un poco más de información al respecto y contaron que se tratará de una nena.

En el último posteo, la pareja puso muy emocionada: “And it’s … swipe left. We are sharing so much happiness, even Kika gets it. Look at her reaction and happiness at the end of the video. Y es… desliza a la izquierda. Estamos compartiendo tanta felicidad, ¡que hasta Kika -la perrita de la familia- salta de emoción! Miren su reacción y felicidad al final del video”. En la grabación se puede ver a los futuros papás junto a los 3 hijos de Maxi con Wanda Nara revelando de si tratará de un niño o niño.

Será la primera hija de la pareja que se formó en 2014, ya que Valentino, Constantino y Benedicto, fueron resultado de la relación entre Lopez y Wanda. Si bien fue un momento que decidieron compartir con la mayor cantidad de personas, lo cierto es que siempre mantuvieron un perfil bajo, por lo que mucho de su relación no se conoce.

Recordemos que en mayo de este año, Wanda Nara y Maxi López llegaron a un acuerdo después de años de batallas judiciales. En el mismo dividieron las propiedades que tenían en común en la Argentina y a ella le quedó la casa que compartían en el country Santa Bárbara, el mismo inmueble en el que la empresaria se instaló en diciembre cuando viajó con sus hijos para compartir la Navidad en familia. A su vez, según se había informado el año pasado, existen otros dos departamentos, uno de ellos en la calle Arévalo, que quedaron a nombre de López.

Desde que se separaron en el 2013, la mujer de Mauro Icardi y el exfutbolista siempre tuvieron diferentes contiendas en la justicia argentina por motivos varios: alimentos, régimen de visitas y hasta impedimentos para mencionarse. El año pasado, sin ir más lejos, trascendió que la empresaria debía pagarle a su exmarido “tres multas de 50 mil dólares o su equivalente en pesos” por no respetar el bozal legal que él le había impuesto para evitar que ella hablara públicamente de él.

Respecto a las presuntas multas, Rosenfeld había dicho: “Ante las versiones que circulan sobre posibles multas que Wanda Nara debería pagar a Maxi López por haber -supuestamente- violado la medida autosatisfactiva impuesta para que no se refiriera a aspectos personales de su divorcio (bozal legal), aclaro que mi cliente a la fecha, nada debe abonar por dicho concepto”.

ASÍ REACCIONÓ WANDA NARA A LA INCORPORACIÓN DE VALENTINO AL EQUIPO DE MAURO ICARDI

Wanda Nara, desde París, reaccionó a un logro futbolístico de Valentino, su hijo mayor con Maxi López, que está instalado en Turquía con Mauro Icardi.

La hermana de Zaira Nara reaccionó al pase de su hijo, que formará parte del Galatasaray, el mismo equipo de su expareja, padre de sus dos nenas.

Siempre muy cariñosa con sus chicos, compartió la foto de Valentino en la cancha de su nuevo club, sonriente y luciendo la camiseta. Y celebró esta nueva etapa que ya comenzó.

Wanda compartió la noticia del pase de su hijo al Galatasaray y lo felicitó, muy contenta.

“Felicitaciones, Valu”, le escribió junto a tiernos emojis.

¡Orgullo total!