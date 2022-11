El viernes pasado, G. C. y su familia fueron a ver a Coldplay al estadio Más Monumental, la cancha de River. Cuando terminó el recital, intentaron tomar un taxi. Pero desistieron. Ante varias consultas recibieron la misma respuesta: por la demanda, el viaje a Palermo iba a tener un costo de 5000 pesos, no importara lo que indicara el reloj. La impresionante cantidad de espectadores de cada recital aumentó la demanda a niveles estratosféricos, y los taxistas lo aprovechan.

Prefirieron ir a cenar. Cuando la mayoría de los espectadores se habían ido, buscaron otro auto de alquiler. Pensaron que la tarifa, al haber menos personas, no iba a ser fija. Pero se equivocaron. Nada había cambiado. De pronto, un chofer se bajó del vehículo y le gritó a G. C.: “Ahora, me tenés que pagar 2000 pesos por bajarme del auto”. Después lo insultó, le pegó una patada y una trompada en la mandíbula.

Así se desprende de la denuncia que hizo G. C. en la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad, en Palermo. Tras la presentación de la víctima se inició una investigación que quedó a cargo del fiscal en lo penal, contravencional y de faltas porteño Federico Taramelli.

Tras una serie de medidas de prueba, como la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad y las filmaciones del Anillo Digital, se pudo determinar la patente del auto y, así, se logró identificar al chofer de taxi que insultó y golpeó a G. C., según informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía solicitó en forma urgente el allanamiento, detención y secuestro del auto, pero el Juzgado 6 rechazó la petición. Sin embargo, ordenó la notificación para que se presente a declaración indagatoria como acusado por la lesiones y amenazas.

Sancionan a 3 trapitos con 30 horas de trabajos de utilidad pública

La Policía de la Ciudad lleva detenidas a más de 50 personas y más de 300 actas contravencionales elaboradas en los operativos dispuestos en torno al estadio Monumental por la serie de recitales de Coldplay. Uno de los más repetidos fue la detención de los denominados ‘cuidacoches’.

Tres de los 15 trapitos detenidos el viernes pasado durante uno de los recitales de Coldplay en River accedieron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba este martes: deberán realizar 30 horas de trabajos de utilidad pública y no pueden acercarse al estadio. Sin embargo, uno de ellos reincidió esa misma noche y fue detenido nuevamente.

La Fiscalía de la Ciudad viene investigando el accionar de los trapitos en las cercanías de los estadios y de lugares como el Luna Park o el Campo Argentino de Polo, especialmente los días en que hay partidos o eventos masivos.

Para los diez recitales de Coldplay en la cancha de River se organizaron operativos especiales, con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía de la Ciudad. El 25 y el 26 de octubre se hicieron recorridos para ver dónde se ubicaban los trapitos.

En la primera semana, durante el control que se hizo en diez cuadras a la redonda del estadio, 15 cuidacoches reincidentes, porque ya habían sido notificados durante los días previos, fueron detenidos por desobediencia a la autoridad. Y el sábado fueron aprehendidos 8 trapitos.