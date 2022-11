Este jueves, L-Gante se disponía a viajar a la provincia de Misiones para dar un show, pero en el aeropuerto de San Fernando fue abordado por un nutrido grupo de fans y también por un móvil de A la tarde (América), a quien le había prometido una entrevista.

Sin embargo, el cantante apenas habló con el cronista: “Piola, tranqui, tranquilo”, fue lo único que dijo ante el micrófono del programa que conduce Karina Mazzocco y acerca de la consulta de cómo estaba, cómo se sentía ante la disputa judicial que enfrenta por la cuota alimentaria de su hija Jamaica tras la separación de Tamara Báez.

Así las cosas, Elián Valenzuela fue más considerado con el grupo de fans que lo fue a despedir al aeropuerto y no sólo les firmó autógrafos sobre las remeras y se sacó fotos, sino que a algunos les regaló billetes de 1000 pesos.

Tamara Báez y L-Gante están enfrentados en la Justicia, luego de separarse en malos términos. La influencer realizó una grave denuncia contra Elián Ángel Valenzuela por violencia familiar y económica. También hizo un pedido de una restricción perimetral y el reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la hija que tienen en común.

Este jueves, la joven fue a ratificar la denuncia acompañada por su abogado y luego habló con A la tarde (América) de los conflictos que tiene con el cantante. “Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija”, señaló angustiada.

Esta semana en su cuenta de Instagram, Tamara publicó una foto de una bolsa con fideos que le mandó el artista. “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?”,preguntó en tono irónico y con agregó un emoji de un ratón. Además escribió: “Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”.

Anteriormente, Tamara hizo un contundente descargo en sus stories de Instagram sobre su delicada situación economica. “Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo”, señaló contra el padre de su hija.

Luego agregó, contundente: “Me parece súper injusto ¡Muchas cosas son injustas!”. Además lanzó una fuerte indirecta al músico que, según ella, no se haría cargo de la manutención de la nena: “Pero acá estoy yo manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada”.

Respecto a este tema, la madre de Jamaica expresó indignada: “No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata. Es súper injusto”. Además, aclaró que ella siempre puso buena voluntad para que Elián mantenga contacto con su hija y arregló un régimen de visitas: “Es lo primero que firmé, no quiero que deje de tener relación con su hija”.

Según el arreglo firmado por ambas artes, Jamaica está con su padre martes y jueves durante seis horas, y un fin de semana por medio. También arreglaron que la menor pasará Año Nuevo con L-Gante, mientras que Navidad estará con su madre.

Por otra parte, hizo referencia a su actual pareja, Javier Desprebíteris, popularmente conocido como Despre, quien fue detenido por intentar ingresar a un boliche de Tigre con un arma de fuego. La joven desmintió estar pagándole un abogado al músico: “No, si no me pasa plata (L-Gante), ¿con que plata lo voy a pagar?”.

LA PREOCUPACIÓN DE L-GANTE POR LA ACTITUD DE DESPRE, EL NOVIO DE TAMARA BÁEZ

Por otra parte, L-Gante también tomó distancia de la causa que enfrenta Despre, aunque manifestó su preocupación de que el novio de Tamara Báez esté armado cerca de su hija dentro de la casa.

“Tampoco me interesa ese tema. Yo no podría estar deseándole lo mejor a una persona que tiene ese comportamiento, o en mi casa, lo que sea“, arrancó.

“Pero le deseo que se porte bien más que nada porque es chico. Aunque tenga dos o tres años menos que yo, la manera y mentalidad (sic) de hacer las cosas es mejor”, continuó.

“Si uno te dice que está todo bien, está todo bien. Es al pedo fantasmear, digamos”, desechó L-Gante especulaciones en torno a Despre y su relación con Tamara Báez.