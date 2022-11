No hay que explicarle a nadie lo que significa un Mundial de fútbol. A pocos días de Qatar 2022 el mundo comienza a palpitar la fiesta deportiva sin igual y los ánimos se van elevando. El consumo de materiales vinculados con todo lo que sea selección nacional va en aumento y el documental Sean Eternos: campeones de América llega en el momento exacto para que la expectativa, la emoción y la alegría tengan un aperitivo para lo que va a venir.

La de la Copa América es una historia sin suspenso, porque todos sabemos como terminó. Argentina festejó en el Maracaná una muy postergada victoria y para Lionel Messi fue también la recompensa más esperada. El verdadero suspenso está en el Mundial de Qatar y por eso esta docuserie sirve para sentirse confiados y de buen humor.

El documental no tiene ningún elemento disruptivo ni pretende innovar en el aspecto estético. Posiblemente tres episodios sirven, más que nada, para dividir el drama en tres actos, aunque tampoco esto sea del todo exacto desde la estructura dramática.

Pero justamente, nadie piensa en otra cosa más que la evidente: el mejor jugador del mundo no ha podido darle a su selección una victoria que estuvo al alcance de la mano varias veces. Ese dolor, esa tensión, es el motor de la trama y lo que realmente vale. Sí es una gran idea saber más sobre él y su relación con la selección, su dolor por las derrotas y su deseo genuino de sumar ese logro.

Sean Eternos: campeones de América tiene un tono patriotero que no se condice con las imágenes. Este no es un documental sobre Argentina, sino un documental sobre Lionel Messi y la selección argentina. Se nota mucho, demasiado, el parecido con The Last Dance el documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls.

No tiene nada de malo, pero acá el drama es diferente y el presupuesto también. Lo que hace la diferencia es ver el testimonio de los jugadores y del entrenador. El presidente de la AFA, por otro lado, aparece como si fuera un spot publicitario, diciendo dos frases irrelevantes que cualquier montajista honesto hubiera dejado afuera.

Ahora bien, la emoción asoma en varios momentos. Empezando por la arenga de Messi antes del partido, un verdadero ejemplo de líder positivo, sin patoterismo ni agresiones. La serie muestra que se puede ser el mejor del mundo y mantenerse como una gran persona.

Se nota que es una estrella, pero sus valores humanos se asoman en todo momento. No solo porque la serie lo homenajea, sino por instantes sutiles, videos familiares, donde una palabra lo muestra a Messi como uno lo ve y lo imagina regularmente. También hay lugar para los demás, claro, en particular Ángel Di María, quien también abre su corazón y muestra la angustia de estar en la selección, algo diferente al trabajo habitual en los clubes en los que juegan los jugadores de la selección.

Testimonios propios y ajenos

Entre los testimonios que aparecen en los tres episodios figuran los de los argentinos Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Ángel Di Maria, Nicolás Otamendi y el director técnico Lionel Scaloni. Pero también de rivales y amigos de Messi, como el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar, entre otros.

“Lo siento pero te como, hermano. Mañana estrena Sean eternos: Campeones de América, el documental que cuenta en primera persona el camino de la Scaloneta para dar la vuelta en el Maracaná. Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan”. Así comunicó la noticia Netflix a través de su perfil de Twitter.

La descripción de Netflix añade: “Esta serie muestra una mirada íntima e inédita sobre la lucha de Lionel Messi y la Selección argentina en la Copa América para romper una racha de 28 años sin títulos”.

”Tenía siempre en la cabeza el por qué, por qué no se me dio. Una de todas las que tuvimos aunque sea…”, dice Lionel Messi en uno de los adelantos que se pudieron ver en redes sociales.

Lo que también se pudo ver fue la arenga que realizó La Pulga antes de salir a la cancha a enfrentar a Brasil en la final de la Copa América.

“Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle las gracias muchachos por estos 45 días, se armó un grupo espectacular. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. Cuarenta y cinco días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles de la canchas, de nada”, se escucha decir a Leo en el vestuario, muy emocionado.

Mientras el público de todo el planeta -y el argentino en particular- espera que comience a rodar la pelota en Qatar, Netflix propone esta mirada de La Scaloneta para ir palpitando el Mundial, con el recuerdo de un campeonato que quedará en la historia de los logros futbolísticos argentinos. Es que no siempre se le gana una final al eterno rival y en su propia cancha.

Pues bien, Lionel Messi y todos sus compañeros de la Selección argentina lo lograron. Y esta es una buena ocasión para recordarlo y volverse a emocionar.