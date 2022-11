Este domingo desde las 17 horas, Boca y Racing se disputarán el Trofeo de Campeones en el estadio La Pedrera de San Luis. El conjunto dirigido por Hugo Ibarra fue el ganador de los dos torneos del año: Copa y Liga Profesional; mientras que el equipo de Fernando Gago fue subcampeón de la Liga, pero venció a Tigre en la semifinal.

En la previa al encuentro definitorio, Darío Benedetto fue el elegido por la prensa del Xeneize para hablar en conferencia de prensa junto a Iván Pillud. El delantero comentó sobre su estado físico y dejó una picante frase.

“Mañana se define quién va a ser el mejor en el partido de mañana. Va a ser una final durísima. Pero creo que Boca ha demostrado en todo el campeonato que fue el mejor. Hemos logrado el objetivo principal que era quedarnos con el título. Y ahora es una final aparte, contra un gran rival, que juega muy bien como todos han visto. Pero insisto: es una final aparte”, respondió Pipa ante la consulta por el mejor equipo del año.

Además, destacó el gran nivel del plantel durante el 2022: “En lo personal y en lo grupal fue un año buenísimo para todos. Lo he hablado con mi familia antes de venir a Boca y lo digo cada vez que me lo preguntan: yo siento que no le erré. Yo quería volver a Boca para lograr esto y creo que logré más de lo que esperaba”.

Publicidad

Y admitió: “En lo grupal nos merecíamos esto, hubo muchos palos, hace tres meses atrás nos daban por muertos, nos pegaban palos por todos lados, y volvimos a salir campeones. Ojalá podamos cerrar el año con un nuevo título, que para el club y para el grupo va a ser importantísimo”.