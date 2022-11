Manchester City venció 2-1 a Fulham por la decimoquinta jornada de la Premier League, con goles de Julián Álvarez y Erling Haaland. Andreas Pereira puso el empate parcial para la visita. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Pep Guardiola quedó parcialmente en la primera posición, a una unidad de Arsenal.

El noruego no jugó desde el inicio del partido porque sufrió una lesión en su pie derecho y aún no está en óptimas condiciones. El delantero se mejoró a pasos agigantados en los últimos días y formó parte del banco de suplentes. No sólo estuvo convocado, sino que ingresó y ganó el encuentro con un tanto desde el punto de penal en el último minuto.

“Es un placer trabajar con Julian. Un chico joven, trabajador. Es bueno estar con él y es bueno ver que lo hace bien en el campo; eso me hace feliz”, destacó el robót.

En su lugar, el argentino estuvo desde el arranque y abrió el marcador. A los 16′ del primer tiempo realizó un excelente movimiento y remató con mucha potencia: travesaño y adentro.

Durante la repetición se lo observó a Haaland con la misma expresión que todos los espectadores, sorprendido y maravillado.