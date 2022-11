Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort, en el día que hubiera cumplido 54 años con un tierno mensaje en sus redes sociales. “Feliz cumple pá, este año estás acompañando desde arriba. En tus últimos meses dijiste que tu sueño era trascender y se está haciendo realidad”, escribió la joven acompañando una postal en donde se la ve sonriente junto al mediático.

En sus historias, Marta aprovechó para compartir el trailer de la serie sobre la vida de Ricardo Fort que saldrá muy pronto en Star+. Además de mostrarles las imágenes a sus más de 980 mil seguidores de Instagram, la influencer comentó que extraña mucho a su padre: “Cómo se nota la falta qué haces hoy… muchos de tus amigos en cada juntada me llenan de anécdotas tuyas”.

“Feliz cumple pá, este año estás acompañando desde arriba. En tus últimos meses dijiste que tu sueño era trascender y se está haciendo realidad”, escribió la adolescente en una foto en la que se la ve a ella y a su mellizo de pequeños junto a su padre. Por su parte, Felipe optó por una imagen de aún más chico, y solo en compañía del empresario.

Además, ambos mostraron un breve adelanto de El Comandante Fort, la serie que se verá próximamente por Star+. Es que la cuenta oficial de la plataforma también se sumó a los recuerdos y dejó ver unos segundos de la producción. Allí se lo aprecia al Comandante de espaldas, dispuesto a enfrentar las cámara para dar una de las notas. Tapado de piel casi hasta los tobillos, jeans y botas tejanas, la imagen se difumina cuando está por verse su rostro, lo que acrecienta el misterio.

Mientras mantienen la memoria de su padre, los mellizos transitan su mayoría de edad, que se inició de manera traumática. Uno días antes, se había suicidado Gustavo Martínez, expareja e íntimo amigo de Ricardo y tutor legal de los mellizos. Su muerte abrió una fuerte interna en la familia, con acusaciones cruzadas que el tiempo se encargó de ir atenuando.

El pedido que Marta Fort le hizo a Ricardo antes de su muerte

Dos días antes de la muerte de Gustavo Martínez, Martita Fort dio una entrevista en la que se llenó de elogios hacia su tutor. También recordó su infancia al lado de su papá, Ricardo Fort, y contó el pedido que le hizo antes de morir.

La joven mencionó que siendo una nena siempre estuvo custodiada por cuatro equipos de seguridad que no se le despegaban en ningún momento. Esto la incomodaba, y un día se lo trasladó al empresario con la esperanza de que le diera un poco de respiro.

“Era muy sobreprotector. me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba”, dijo ante Telefe Noticias.

Por su parte, su mellizo viaja cada vez con más asiduidad a Miami, donde busca desarrollar su futuro en el corto plazo. Y por lo visto, sus objetivos irán por el lado empresarial, siguiendo el camino de su abuelo Felipe, de quien heredó el nombre, pero en otro rubro.

“Recuerdo de una tarde en la que aprendí mucho y en las mejores manos”, escribió hace días en una foto en la que se lo ve en Miami con el empresario Eduardo Constantini y Gabriel Rydz, quien fuera amigo de su papá. Desde que terminó el colegio, Felipe empezó a viajar más seguido a la ciudad favorita del Comandante, donde se empezó a interesar por el negocio inmobiliario.