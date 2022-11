Una de las noticias más duras de la carrera de Lucas Ocampos. El actual jugador del Ajax se quedó afuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar. Su mensaje religioso y desgarrador en redes sociales.

El extremo fue parte importante de la Selección Argentina en el camino a la Copa del Mundo. Durante en el transcurso de las Eliminatorias CONMEBOL tuvo mucha participación, pero el ex River no pasó el recorte de la lista preliminar.

El mensaje completo. “Dios te dice hoy: no trates de forzar tu futuro, no trates de presionar tu milagro. Recuerda que todo tiene su tiempo, y el mío para ti es perfecto. Sé que es duro, pero ten un poco más de calma, todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Los cielos se abrirán a tu favor, y mi gracia siempre estará sobre ti. No sufrirás más porque yo soy tu Dios, y no hay nada que se compare a mi grandeza. Lo bueno lleva tiempo, pero lo maravilloso necesita Fe, esperanza y descanso completo en Dios. Entrega tus cargas y preocupaciones a Él, porque Él puede actuar en medio de lo imposible. Sólo en Dios encuentras la paz que tanto necesitas. Escribe Amén si así lo crees”.

A Ocampos le sucedió lo mismo en la Copa América de Brasil 2021, la cual terminó con el título argentino en el Maracaná ante Brasil. En ese entonces al oriundo de Quilmes lo acompañó Juan Foyth, quien podría tener la misma (mala) suerte en los próximos días.

El posteo de Lucas Ocampos en Instagram

Gio Lo Celso, out de Qatar

Por distintos motivos pero con el mismo final. Lo Celso, titular en el mediocampo de Scaloni, quedó oficialmente afuera del Mundial por una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano. El ex Rosario Central no podrá jugar su segundo Mundial (su debut fue en Rusia 2018).