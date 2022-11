Daniel Osvaldo compartió fotos de los últimos tatuajes que se hizo en distintas partes del cuerpo y sorprendió a sus seguidores de Instagram, que son casi 600 mil, por uno de sus diseños, que incluyó una imagen de Gianinna Maradona.

Dani Stone, como se hace llamar el también cantante, compartió en la mencionada red social una historia que subió su tatuador. “Hace unos días tuve el placer de tatuar a Dani Osvaldo”, escribieron desde la cuenta del local.

“Mil mil gracias por confiar en mi laburo y pedir tattoos. Ahí van los tattoos”, agregó después.

Acto seguido, compartieron una serie de fotos que muestra en detalle cada uno de los diseños que eligió el ex de Jimena Barón.

El primero fue una imagen de Keith Richards, mítico guitarrista y fundador de The Rolling Stones. Es de público conocimiento que Daniel es un gran fanático de la banda británica.

Entonces vino el segundo tatuaje. Se trata de un dibujo en el que se ve de espaldas a Diego Maradona, pateando una pelota mientras lleva de la mano a su hija Gianinna, cuando era una niña muy pequeña.

El tatuaje sorprendió porque a mediados de octubre el exfutbolista anunció su separación de la hija del Diez. Sin embargo, parece que todo habría quedado bien, lo que quedó demostrado en las últimas horas.

Lo cierto es que Osvaldo tomó la idea de una fotografía en blanco y negro que la hermana de Dalma publicó en su perfil de Instagram el 30 de octubre de 2019, con motivo del cumpleaños de su padre, casi un año antes de la muerte del astro del futbol, que falleció el 25 de noviembre de 2020.

“¡Feliz vuelta al sol al primer hombre que me llevó de la mano a disfrutar la vida! Gracias por todo lo que hiciste y dejaste en mi, llevo conmigo una parte de vos esa que me regalaste cuando era chiquita, si, llevo conmigo una parte de tu corazón (y la luna, ¡claro!)”, escribió Gianinna en ese momento.

Además, el deportista sumó un tercer tatuaje que muestra a Diego Maradona con la camiseta de Boca Juniors, otra reconocida imagen del futbolista.

No es la primera vez que Daniel expresa su admiración por el Diez. En octubre de 2020 lo homenajeó con un posteo en Instagram, donde compartió varias imágenes junto al futbolista.

“Feliz cumpleaños, Dieguito querido. Mirá si te amaré tanto que me hice hacer un auto (bien cabeza como nosotros) en tu honor… para que todos sepan lo mucho que te admiro, lo mucho que te quiero”, escribió en ese momento.

“No me cae mal”: la fría respuesta de Dalma Maradona cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo

Dalma Maradona no acostumbra hablar de su vida privada. Por eso, llamó la atención que semanas atrás se atreviera a contar cómo era su relación con Daniel Osvaldo, exnovio de su hermana. Con un gesto algo incómodo aseguró: “Tengo la mejor con él”.

En una entrevista con Intrusos (América), la actriz recordó que aunque al exfutbolista lo conoció siendo el novio de su amiga Jimena Barón, ahora mantiene un vínculo familiar porque es la pareja de su hermana. Y fue tajante en su respuesta para dar por finalizado el tema: “Todo bien con él”.

Las dudas sobre el vínculo de Dalma y Osvaldo nacieron luego de la entrevista que la hija de Maradona hizo con LAM (América). “Yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía… Es una situación particular. No me cae mal, pero mi relación con él arranca antes que cuando estaba con mi hermana…”, explicó recordando el noviazgo de Daniel con Jimena Barón.

Y concluyó: “Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana… Analizame la frase…”. Este hecho generó muchas dudas sobre la relación que Osvaldo mantenía con el entorno familiar de Gianinna.