Gerard Piqué colgó los botines antes del Mundial de Qatar y ya no tiene compromisos deportivos en Barcelona. Esto lo impulsó a tomar la decisión de mudarse temporalmente a Miami, donde Shakira residirá junto a sus hijos después de Navidad. La noticia no le cayó nada bien a Clara Chía Marti, que aún está definiendo si se va con él o solo lo visitará de vez en cuando.

La información salió a la luz de la mano de Jordi Martin, el paparazzi que sigue a la expareja desde hace años. La idea del exdefensor sería permanecer en la Florida al menos por dos años, para luego regresar a España y postularse como presidente del club de sus amores.

En un principio, Gerard le había pedido a la cantante que pagara la mitad de todos los viajes que haría para visitar a Sasha y Milán. Sin embargo, después cambió de opinión y sintió que lo mejor era estar cerca de ellos para no perderse ningún detalle de la crianza. Aunque todavía falta para el traslado, la colombiana ya tiene su mansión lista para habitar con los nenes. Se trata de una enorme propiedad con jardín, piscina, gimnasio, un amplio comedor y varias habitaciones con balcón.

“Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo”.

Gerard Piqué, quien se despidió de Barcelona en el Camp Nou el pasado sábado en el duelo ante Almería, charló con Ibai Llanos en Twitch y allí se explayó sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dejar de jugar al fútbol.

“Las sensaciones desde el inicio de temporada no fueron las mejores“, comenzó explicando el defensor Culé. Y luego, completó: “Yo siempre dije que cuando ya no me sintiera importante lo iba a dejar. El hecho de que hubieran lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco esto“.

Además, aclaró que no tiene que ver con cuestiones físicas. “Esto no es por dolores que sienta, yo me llevo más por las sensaciones“, dijo. Asimismo, contó: “Hubieron partidos, como contra el Valladolid o el Elche, en los cuales me sentía desubicado, ya no me sentía como siempre“.

A parte de aclarar los motivos del retiro, también se refirió al último encuentro que tuvo con el conjunto catalán. Si bien su despedida había sido el sábado, el pasado martes Barcelona se enfrentó a Osasuna y Piqué estuvo en el banco. Sin embargo, fue expulsado si ingresar.

“El árbitro nos perjudicó y mucho. La jugada del gol no es córner, la primera falta de Robert (Lewandowski) no es para amarilla, fue una serie de decisiones inentendibles“, comentó el futbolista sobre el arbitraje. También, explicó por qué fue expulsado: “Cuando entro al túnel lo veo y le digo que él siempre nos perjudica. Y ya con eso me expulsa cuando en ningún momento lo insulté“.

Los números de la carrera de Gerard Piqué en Barcelona

A lo largo de su carrera en Barcelona, Manchester United y Zaragoza jugó 668 partidos y marcó 58 goles. Además, con la Selección de España disputó 102 encuentros y convirtió 5 tantos.

Asimismo, ganó 37 títulos, entre ellos el Mundial 2010, una Eurocopa con España y cuatro Champions League (3 con el Barca y una con el United).