A medida que avanzan los días, la competencia en Gran Hermano 2022 se vuelve cada vez más intensa, con alianzas, traiciones, estrategias y trampas. La convivencia en la casa más famosa del país pueden ocurrir problemas de cualquier índole y la magnitud la define cada participante, según los humores del caso. El afuera, ese monstruo grande que todo observa, se encarga de replicar algunos de ellos, y en tiempos de redes sociales puede volverse tendencia en cuestión de minutos.

Eso ocurrió en las últimas horas, y tuvo como protagonista a Julieta Poggio. La profesora de danzas vivió una crisis de nervios al advertir que una de sus polleras se había manchado y el daño parecía irreversible. “No sale, ya me cagué un montón de ropa”, sollozó la joven oriunda de Devoto, mientras intentaba con un cepillo remover la suciedad de la prenda en base a cloro.

Enseguida, se sumaron algunos sus compañeros quienes la rodearon buscando aportar soluciones para llevar adelante la tarea con éxito. Juliana, Nacho, La Tora y Romina aportaban ideas y consuelo, pero nada parecía suficiente para la damnificada, que veía cómo otra de sus prendas se arruinaba. “Es carísima esta pollera”, lamentó la joven, a esa altura resignada.

Más allá de este accidente doméstico, Julieta al menos por estos días no tendrá que preocuparse por su futuro en la casa. En la jornada del martes, quedó conformada la placa de nominación, que integran Juan, Daniela, Nacho y Agustín. Habrá que esperar a esta noche en la que se resuelva la situación de La Tora, ganadora de la prueba del líder, aunque sujeta a la sanción de Gran Hermano por incumplir una de sus reglas al quitarse el micrófono. Vale recordar que quien gana la prueba tiene el beneficio de salvar a alguien de la placa.

En la previa, Julieta había sido parte de otro video viral cuando Coti le reveló detalles de su esperado encuentro íntimo con Alexis, conocido como el Conejo y que documentaron las cámaras que todo lo ven. Feliz luego de la cita, la correntina no pudo evitar contárselo a Julieta, una de sus confidentes en el juego. “Conocía todo. Fue mucho. Yo dije ¿qué? Sin hacer ruido, en una posición que no me suele gustar, muy quietitos, con la cámara y todo, igual lo logramos. Solo cucharita”, confesó la joven, casi en un susurro. A lo que su compañera le respondió emocionada: “¡Qué lindo, te felicito!”.

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio habló del “problema” que padece en la intimidad

Julieta Poggio de Gran Hermano (Telefé) abrió su corazón durante una conversación con Coti y expuso el problema que le impide llevar una vida sexual plena. Aseguró que nunca puede tener orgasmos a través de la penetración y bromeó al reconocer que sintió envidia cuando su compañera le contó que logró intimar con el Conejo bajo una frazada.

En las redes sociales, varios usuarios no tardaron en culpar y burlarse de su novio, pero otros lo defendieron asegurando que se trata de un inconveniente que ella misma debería resolver con una consulta médica.

La pareja de Julieta también está en boca de todos por el acercamiento de la concursante con Marcos. “Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe pero incentivan masivamente a una infidelidad pública y la idealizan. Entiendo la idealización de la gente porque quieren ver al pibito fachero con la mina linda, como pasa en las series y las películas, pero deberían tener en cuenta la parte humana”, expresó en su cuenta de Instagram luego de los videos comprometedores que mostró Santiago del Moro en una de las galas.