Roma está convulsionada por la fuerte acusación de Jose Mourinho a uno de sus jugadores tras el partido con el Sassuolo por la última fecha de la Serie A. El técnico luso dijo que fue “traicionado por un jugador con una actitud poco profesional”.

A La Loba se le escurrió el triunfo en el final y el portugués en rueda de prensa apuntó directamente contra uno de los players de su plantel: “Lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional”.

“He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente”, agregó The Special One. Y en Italia encontraron quien es el traidor para Mou… Rick Karsdorp.

El carrilero neerlandés proveniente del Feeyenord es el apuntado por Mou. En el partido anterior, nada más ni nada menos que el derbi con Lazio (derrota 0-1), a Karsdorp no le gustó ser sustituido y se fue directamente al vestuario.

Publicidad

Y frente a Sassuolo no tuvo un buen partido, de hecho fue uno de los responsables del empate agónico del conjunto local.

El último tren de Dybala

La Roma vuelve a jugar el domingo el último partido antes del Mundial de Qatar. Es la última prueba de Paulo Dybala, que viene aún recuperándose de una lesión, para ver si convence a Lionel Scaloni de incluirlo en la lista de convocados.

La Joya, Joaquín Correa y Ángel Correa. Hay dos lugares para tres futbolistas a menos de diez días del inicio de la Copa del Mundo…

Lionel Scaloni se quedó en Doha, Qatar, para terminar de definir la lista definitiva de 26. Mientras tanto, su cuerpo técnico está en Emiratos Árabes Unidos, donde hoy siguió en vivo el partido de Arabia Saudita.