París Saint Germain enfrentará a Auxerre el próximo domingo desde las 09 horas, por la fecha n° 15 de la Ligue 1. Todas las selecciones del mundo estarán atentas al último encuentro oficial antes del Mundial de Qatar y pondrán sus energías en que sus representantes terminen en óptimas condiciones.

Christophe Galtier, en la previa al cotejo, habló en conferencia de prensa. El director técnico fue consultado por aquellos jugadores que irán a Doha y contestó de manera muy contundente.

Ante la consulta de Lionel Messi, quien no sumó minutos en la jornada pasada y recién el jueves retomó los entrenamientos con sus compañeros, y Kylian Mbappé, que salió lesionado la fecha anterior, el entrenador afirmó: “No perdonaré a nadie. Todos los jugadores disponibles pueden jugar. Ningún jugador me vino a decir que no quiere jugar o que le teme a este último partido antes del Mundial”.

“Keylor Navas hoy retomó los entrenamientos colectivos”, destacó del arquero de la Selección de Costa Rica.

Además, realizó un análisis del contrincante: “Al Auxerre le gusta construir desde atrás y tener el balón con juego de ataque. El equipo va ganando confianza con su nuevo entrenador. Será un partido difícil”.

“Entrenar al PSG es emocionante. Estoy feliz todos los días, el grupo es muy serio. Disfruto mi presencia en el club todos los días”, cerró Galtier.