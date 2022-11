Crimen del cura Oscar Juárez: perpetua para Leonardo Herrera

“Se trató de un accionar artero, decidido, ambicioso y diabólico de Leonardo Herrera, quien debe responder por los agravantes de alevosía, ensañamiento y criminis causae”, afirmó en los alegatos finales el auxiliar de fiscal, Rafael Heredia Carreño.

“Hubo alevosía, fue un accionar sobre seguro, en indefensión, le asestó varias puñaladas por la espalda al sacerdote, que no se pudo defender. Herrera buscó impunidad, él fue a buscar los U$S 60.000; no los encontró, pero sí se llevó dinero. Lo mató para garantizar su impunidad y darse a la fuga”, agregó el investigador.

Luego, solicitó una pena de prisión perpetua por la calificación legal de homicidio triplemente agravado. El mismo pedido hizo el abogado querellante, Juan Andrés Robles.

Una vez que las otras partes completaron sus alegatos de clausura, el tribunal (integrado por Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Adolfo Fradejas y Luis Fernando Morales) procedió a deliberar, para regresar con el veredicto condenatorio de prisión perpetua.

Respecto a la acción civil, se le impuso el pago de $ 3 millones en favor de los familiares de la víctima: $ 1,5 para cada hermano del sacerdote.