Defensa Civil: El temporal no causó complicaciones

Luego de una jornada de altas temperaturas Tucumán se encontró con una pequeña tormenta que causó preocupación en algunas localidades en las que se registró caída de granizo, aunque el hecho no revistió mayores complicaciones.

El Servicio Metereológico Nacional había emitido una alerta de “tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo“, para Burruyacu, Trancas, Tafí Viejo, Trancas, Lules y Yerba Buena hecho que se materializó minutos después de las 16.

Defensa Civil

Si bien en algunas localidades la caída de granizo fue intensa, desde Defensa Civil anunciaron que “la situación no revistió seriedad por el momento. En algunos lugares se registró caídas de árboles aunque sin mayores riesgos, pero generalmente no hubo problemas. De todas formas seguimos monitoreando la situación“, expresó el sub director de la repartición, Ramón Imbert.