El cantautor colombiano Juanes lanzó esta semana Amores prohibidos, una cumbia que vibra como rock y rap, y el primer sencillo de su nuevo álbum que estará listo para comienzos de 2023 como parte de su nuevo “nivel de exploración musical”.

Lejos del formato pop rock prolijo que representó sus trabajos más aclamados de los años 2000 y de los “ganchos” melódicos pensados para ser hits, esta nueva canción se caracteriza por el riff de guitarra, pasado por efectos que le da un tono aventurero y vibrante. Tiene varios cambios de ritmo, incluyendo una parte acústica que antecede al solo de guitarra del propio cantante, y un breve coqueteo con la cumbia en la parte final.

Tal como contó Juanes, el tema – que fue coescrito con el cubano Alexis Díaz Pimienta -comenzó a concebirse durante el encierro producto de la pandemia del Covid-19, la misma que obligó a detener sus shows en vivo y a probar con proyectos como el álbum de versiones ‘Origen’ para mantenerse a flote. “Un día me despierto en la mañana a leer la prensa y encuentro un artículo que hablaba sobre qué va a pasar con la gente que no podía verse por el encierro y se preguntaban qué pasaría con esos amores prohibidos. Me causó curiosidad y ahí comenzó la idea de la letra”, confió el colombiano.

En esa línea, el también intérprete de “Es por ti” también explicó la idea detrás del video musical de esta canción: “Casi todo fluye alrededor de la cama, y esta cama no es tamaño natural sino una gigante. Hay una cámara que pasa y da la vuelta sobre la cama y al lado. Siempre están cambiando los personajes, y un poco muestra esa idea de la constante transformación del ser humano, de los amores, del sexo, los deseos que a diario vivimos y pensamos”.

Este sencillo marca una vuelta al ruedo de Juanes, tras un periodo en el que se centró en mantenerse en movimiento con proyectos menos relacionados con la composición, como la reedición de su clásico LP Un Día Normal con motivo de su 20 Aniversario, o el álbum de versiones de 2021 ‘Origen’, en el que rinde tributo a artistas como Juan Gabriel, Diomedes Diaz, Bruce Springsteen o Bob Marley entre otros.

“Estoy muy entusiasmado con la nueva música que viene. No significa que todo el álbum vaya a sonar igual que la canción, más bien hace parte de un rompecabezas que está ahí”, señaló.

El nuevo álbum, por ahora sin título confirmado, fue grabado por Juanes mano a mano con el productor y compositor argentino-estadounidense Sebastian Krys, que igualmente manifestó la ilusión que le despierta el lanzamiento de esta nueva producción.

“Creo que Juanes se ha vuelto a conectar con su composición innovadora y audaz que lo definió al principio de su carrera. Esta canción suena 100 % Juanes y al mismo tiempo es diferente a todo lo que ha hecho antes. Juanes siempre ha sido un innovador. Escribir durante la pandemia lo hizo conectar con su día a día. Sus hijos, su esposa, su música, sus miedos y pasiones. Es evidente para mí, que ha aprovechado otro nivel de exploración musical y curiosidad, que solo pocos artistas logran alguna vez”, manifestó Krys.