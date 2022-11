Tini Stoessel le dedicó un hermoso mensaje en las redes sociales a Rodrigo De Paul para felicitarlo por ser uno de los convocados de la Selección argentina. El hecho ocurrió horas después de que la cantante despertara rumores de crisis en su pareja durante un show en Córdoba

“Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, escribió la joven en respuesta al tuit que publicó su novio. El futbolista no dudó en contestarle a su pareja y terminó por despejar los comentarios sobre una supuesta ruptura. “Te amo, Titi”, comentó junto a dos emojis de caritas con lágrimas en los ojos.

Semanas atrás, en otro show de Tini había ocurrido un episodio similar que encendió las alarmas entre sus fans. “Levante la mano quién viene medio medio en el amor. Está canción es para ustedes y para los que venimos medio medio: ‘Carne y hueso’”, se la escucha decir a la hija de Alejandro Stoessel en el video que se viralizó, en el que presenta una de sus canciones de desamor.

Aunque distintas cuentas de chimentos se encargaron de alimentar la versión, rapidamente el fandom de Tini se puso al hombro la tarea de desmentirlo. “Tini repite lo mismo antes de cantar esa canción”, explicó una usuaria. “Siempre dice lo mismo, por Dios !! No tienen paz para con Martina”, defendió otra.

Antes de este episodio y luego de dar un show en Uruguay, Tini Stoessel regresó a la Argentina. Apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza la estaba esperando con las cámaras del ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) para preguntarle sobre los fuertes rumores de crisis con su pareja, Rodrigo de Paul.

“¿Como estás vos en tu relación con Rodri?”, le consultó el notero Tomás Díaz Cueto. “Estamos súper bien. Lo que vos viste, estamos re bien”, respondió la cantante, desmintiendo las versiones de una separación con el jugador del Atlético de Madrid y de la selección nacional.

“Nunca nos escondimos con Rodrigo”, aclaró la joven artista. Cuando el periodista le consultó si habían limado asperezas en el último encuentro, ella le contestó: “Eso no te lo voy a contar porque es una relación personal, pero todo re bien”.

Además, Tini explicó: “No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café, salir a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a decir. Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo. Cuando uno está expuesto suceden estas cosas”.

Después de varias semanas con el rumor instalado, Tini Stoessel reconoció que no está pasando un buen momento sentimental. Este jueves, durante un show en Córdoba, pronunció unas palabras que evidenciaron su crisis con Rodrigo De Paul, a quien en las últimas horas le confirmaron que es uno de los 26 jugadores convocados para representar a la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

“Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso”, expresó -en un video difundido por la cuenta de Instagram “Gossipeame”- antes de entonar el hit que hizo con Tiago PZK.