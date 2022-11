“Soy una cajita de Pandora”, dijo con una sonrisa Cinthia Fernández con una sonrisa cuando el conductor de Momento D, Fabián Doman, le preguntó si era cierto que Javier Milei la había llamad para ser candidata de su espacio. Entonces la bailarina contó que están conversando y que pronto podrá confirmar si se suma o no: “Tengo ganas y miedo”.

“Tuve tres reuniones, el viernes tengo otra”, explicó y seguramente el lunes pueda regresar al programa de El Trece con una respuesta mucho más concreta sobre su futuro en la política. Además, confirmó que Viviana Canosa también recibió una propuesta para sumarse el proyecto, sea como jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o incluso como viceprensidenta, pero que ella no conoce la respuesta.

Aunque no dijo exacto para qué puesto legislativo, la ex Bailando confirmó que sería en la provincia de Buenos Aires donde el año pasado fue candidata y sacó 90 mil votos según recordó, cosa que la alienta y aclaró: “Más los que me chorearon porque no aparecieron las boletas”.

Sobre si la idea la entusiasma, dijo que tenía “ganas y miedo” y el conductor entonces le pidió que se explayara: “Ganas porque me fue bien, porque me gusta porque la causa que sigo defendiendo que todo el mundo me criticó y son hipócritas, que es el tema de alimentos que se aprobó el veraz de los papitos luchones y hay muchas cosas para hacer y veo mucha gente aplaudiendo la medida”.

“Y miedo porque el año pasado la pasé mal, me amenazaron, se me cagaron de risa”, recordó un tanto triste y al ser consultada sobre si iría con cualquier espacio, aclaró: “Mi límite son los K”. El viernes tendrá una nueva reunión con el equipo de Milei y espera luego de eso definir si se suma o no.

Su compañero de panel, Pampito Perello Aciar la alentó y sin dudarlo, dijo que la votaría: “Porque es una cara nueva, de Amalia Granata por ejemplo, con lo criticable que pueden ser algunas cosas, valoro que tenga huevos para decir lo que no dicen muchos”.

“¡Felicidad absoluta! Gracias a esas mas de 90.000 personas que confiaron en mi. ¡Quedamos en la puerta por nada! Gracias”, escribió el año pasado Cinthia Fernández en su cuenta personal de Twitter, poco después de finalizados los comicios tras ser precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por Vocación Social.

Durante la jornada electoral, la modelo y bailarina había denunciado que recibió “varios mensajes de (personas) que van a votar y no encuentran la boleta” de su partido, a las que les aconsejó “pedir a la mesa que repongan”, e incluso aseguró que le llegaron a pedir 18 mil pesos para solucionar ese problema. “En la Universidad de Pacheco, segundo mensaje (que le llegó) de que no está mi boleta. ¿Qué está pasando, Universidad de Pacheco? ¿Están en algo raro? No quisiera tener que ir a visitar los lugares donde no están mis boletas, porque mis seguidores me están aviando. No quieren pasar por ese papelón de ser grabados hasta que sepa dónde están mis boletas. Ojo muchachos. Si tienen arreglos, conmigo no”, advirtió en ese momento.

La panelista de Momento D había cerrado su campaña electoral con un baile en frente al Congreso en el que utilizaba parte de la letra del tema “Se dice de mí”: “Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’decir… La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así”, cantó.

CINTHIA FERNÁNDEZ FULMINÓ A MAURO ICARDI

Sin estar ajena a las fuertes repercusiones que despertó la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Cinthia Fernández opinó sin filtro de la actitud que había tenido el futbolista de compartir una declaración de amor hacia su esposa en las redes donde, además, aseguró que quiere tener un hijo varón con ella.

“El marido acusa a la prensa y se casó con una mediática, ¿no se enteró este chico? Él la cag…, la cag… mal y encima la hizo mal. No lo quiero, me parece un nabo y me parece que debería dedicarse a la pelota en vez de al Instagram porque, encima parece un bol…”, comenzó diciendo la panelista de Momento D sobre Icardi, que tiene a Francesca e Isabella con Wanda.

“Pero además de eso, me parece extorsivo y psicópata la manera en la que arroba a la mujer o exmujer, diciendo ‘quiero tener un varón’ y la arroba a Wanda”, agregó, cuestionando fuertemente el gesto de Mauro.