El encargado se convirtió en la producción original más vista en el servicio de streaming Star+. La ficción protagonizada por Guillermo Francella cuenta la historia de Eliseo (Francella), el encargado de un edificio en el que trabaja desde hace treinta años y donde conoce los secretos de todos sus habitantes. Pero al enterarse de que un proyecto impulsado por uno de los vecinos pone en riesgo su puesto laboral, debe pasar a la acción y elaborar un plan para que eso no suceda.

A menos de un mes de que esta ficción fue lanzada se dio a conocer que una segunda temporada está en camino y se ha estado filmando desde hace varias semanas. Ahora es el propio Eliseo, quien a través de las redes sociales del servicio de entretenimiento anunció que los nuevos capítulos llegarán próximamente. Esto luego de la buena recepción que tuvo la ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Los nuevos capítulos de El Encargado ya están en producción, por lo que habrá nuevos conflictos y más personajes en el edificio de administra Eliseo. Hacia el final de la primera temporada, el protagonista logra su cometido y mantiene su empleo en el edificio. Sin embargo, su relación con algunos de los vecinos, como Matías (Gabriel “Puma” Goity), quedó muy tensa, por lo que tendrá nuevos desafíos que superar.

En el clip donde se muestra al encargado acomodando una cámara y más tarde sonreír de felicidad ante ella (por haberse quedado con su empleo), también se lee que los nuevos capítulos llegarán “próximamente”. Por ello, aunque la segunda temporada es ya un hecho, aún se desconoce la fecha de estreno exacta. Sin embargo los guionistas dejaron una pista en una escena post créditos que se puede ver al finalizar el episodio 11 titulado “Ave fénix”.

La escena muestra al encargado en su escritorio en la recepción del edificio como acostumbraba a estar cuando entra por la puerta principal una nueva vecina. Ella se llama Muriel, interpretada por Daniela “La Chepi”, quien va a ocupar el departamento 5B, aquel que en la primera temporada es “ocupado” temporalmente por el homeless que interpreta Luis Brandoni, cuyo dueño es el hombre que posee campos y vive lejos de la ciudad. Se trata del señor Basavilbaso (encarnado por Marcelo D´Andrea). Muriel es entonces la nueva dueña de ese departamento y Eliseo le da la bienvenida.

Guillermo Francella sobre las críticas a “El Encargado”: “No sé por qué se enojaron tanto sabiendo que es ficción”

Frente a esto, Francella aclaró que la serie no tenía la intención de juzgar a nadie. “Se sintieron tocados, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle el respeto a nadie”, enfatizó en un móvil con A la tarde. Y agregó: “Esto habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción”. Pero la agrupación volvió a apuntar contra él asegurando que los estaba “cargando” y exigiéndole unas “disculpas”.

Así las cosas, el actor dialogó con Marcelo Bonelli en Sábado tempranísimo, por Radio Mitre. Y se mantuvo firme en su postura. “No sé la verdad que han querido decir, porque SUTERH que es el gremio que aglutina a todos los sindicatos de encargados dijo todo lo contrario. No sé quién será ni por qué se enojaron tanto sabiendo que es ficción. Es como que el día de mañana haga a un periodista radial que es corrupto y no por eso van a ser todos corruptos. Es medio raro. Yo ya contesté y se armó una polvareda”, señaló Francella, que ya está grabando la segunda temporada de la serie.

Y explicó: “Además, ¿cómo vamos a hacer algo así? Tenemos en nuestras espaldas nada más y nada menos que a Disney. Y Disney no va a permitir esto porque supervisa cada cosa, cada palabra, cada texto… No es que te da un espacio de aire para que hagas vos un programa. Es medio rara esa reacción que han tenido. Jamás intentamos molestar a nadie. Jamás intentamos perturbar ni provocar. Es ficción, repito, ya lo hemos hablado varias veces. Pero es curioso que esto pasa con la ficción argentina. Porque si esto ocurre con una ficción extranjera no se arma esta polvareda”.