El 2022 viene siendo un gran año para Eugenia La China Suárez. A nivel personal, conoció a Rusherking, con quien ya lleva seis meses de noviazgo, y en cuanto a lo laboral, también se abrió paso a nivel internacional estrenando Objetos, su primera serie en España, y presenciando el desfile de una importante marca en Nueva York.

Como si todo esto fuera poco, hace algunos días la actriz comenzó a dar pistas en sus redes sociales sobre su reciente viaje a Qatar, país sede del Mundial de fútbol que comenzará la próxima semana. “Hola Qatar”, había escrito hace dos semanas, de forma misteriosa y arrobando a la cuenta oficial de Star Plus, la plataforma con la cual ella tiene contrato. Luego, comenzó a subir varias postales desde ese país asiático: una de ellas, cubriéndose la cara con un velo, y otras varias imágenes de ella recorriendo su capital, Doha, y otras importantes ciudades.

Sin embargo, sus fans se preguntaban qué iría a hacer la ex Casi Ángeles a ese destino. Y en las últimas horas, por fin, Eugenia le puso fin al misterio. “Estoy muy contenta de compartirles esta noticia: el 17 de noviembre se estrena #LaChinaEnQatar en Star Plus. Vamos a viajar juntos por este país descubriendo su cultura, comida y paisajes. ¿Me acompañan?” escribió entusiasmada por su primera experiencia como conductora, junto con una foto en la que se la ve caminando por el desierto con dos camellos.

En tanto, la plataforma también publicó un posteo junto a varias fotos de Suárez en dicho país y anunció: “En tres días, Eugenia ‘La China’ Suárez nos va a mostrar cómo es Qatar desde una perspectiva única”.

En paralelo con las diversas actividades que tiene en su agenda, Suárez sigue apostando a su faceta como cantante. En este sentido, a fines de octubre estrenó “Ya no quiero verte”, una canción que interpreta junto a El Polaco que ya cosecha miles de reproducciones. De hecho, en las últimas horas el intérprete de “Deja de llorar” invitó a la actriz a realizar el challenge que rápidamente se hizo viral. En el feed de Instagram del músico, el video logró miles de likes y comentarios, entre los que se destacaban lo bien que se movía la China con su look relajado y sexy, mientras el cantante intentaba seguirle los pasos enfundado en un bermudas y una musculosa. Pero el cumbiero se encargó de invitar a todos a intentar el baile al igual que él.

En el video del tema en cuestión, se los puede ver a ambos bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

Como era de esperar, dada la popularidad de ambos artistas, el clip generó una ola de repercusiones en las diversas plataformas y redes sociales. Además, la actriz pidió a sus seguidores que le compartan videos bailando o cantando la canción. Y entre los cientos y cientos de comentarios, se sumó el de Thomas Tobar, su actual pareja, quien subió a sus stories la canción junto a la portada del single y sumó un comentario con la mejor de las ondas. “Felicitaciones mi amor que temazo que se mandaron”, expresó el rapero, mencionando a ambos.

EL ROMÁNTICO POSTEO DE RUSHERKING PARA CHINA SUÁREZ

La semana pasada, Rusherking se había jugado con un súper romántico posteo en Instagram donde fue enfático con su declaración de amor a China Suárez.

“Nadie va a entender jamás. No hay nadie más. Solo vos”, expresó junto a una foto abrazado a su novia.