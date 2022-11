En medio de la inesperada reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en las últimas horas Maxi López llegó al país junto a su novia Daniela Christiansson para presenciar el casamiento de su hermana y el cronista de LAM fue a buscar su palabra. Si bien el exfutbolista no suele hablar con los medios, se prestó a la entrevista y dejó sorpresivas declaraciones sobre la relación con su ex y el actual jugador del Galatasaray de Turquía.

“Estamos bien, trabajando en equipo para los chicos, que eso es lo más importante. Ellos están creciendo bien, así que estoy contento. Creo que es el camino”, comenzó expresando sobre su vínculo con la mediática y los tres hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto. Y agregó: “Tuve muchos aprendizajes, pero ahora las cosas están bien. Yo ayudo en todo lo que puedo, que es siempre lo que quise hacer”.

En ese sentido, se refirió al momento en el que el año pasado estalló el escándalo entre Wanda y Mauro, por la infidelidad de él con Eugenia La China Suárez, y el gesto que tuvo con su ex al colaborar con sus hijos y también con Francesca e Isabella: “Lo hice por los chicos, es todo lo que ellos estaban necesitando, pude estar ahí y hacer la parte que me toca”.

“¿Te sorprendió todo lo que pasó?”, le consultó el movilero. A lo que él, sincero, respondió: “Puede ser, sí…pero bueno, yo quiero que ella puede arreglar todas sus cosas para la paz y la tranquilidad de todos los chicos, que eso es lo importante”. Y destacó que no lee mucho los comentarios en las redes sociales: “Me concentro en mis hijos, lo importante es que estén bien, y si puedo ayudar en la tranquilidad, todo es por ellos”.

En tanto, fue contundente a la hora de hablar sobre su relación con Icardi: “No tengo, solo con mis hijos y con la mamá de los chicos”. Y concluyó: “Todos tenemos que trabajar en equipo para que los chicos estén bien, crezcan bien y tengan el mejor futuro posible. No es el objetivo tener una relación con él, creo que tenemos que trabajar nosotros, que somos los grandes, para darle la mayor paz y tranquilidad a los chicos, estoy enfocado en ellos y en la panza de Dani”.

A fines de septiembre, el ex River y su novia anunciaron que esperaban su primer hijo. La modelo sueca compartió una tierna postal de la primera ecografía y Wanda fue la primera en reaccionar a la publicación. “Felicidades, se agranda la familia” escribió y lo etiquetó a López. El gesto llegó en medio de su separación con Mauro y luego de confesar el buen vínculo que mantiene con el padre de sus hijos varones.

Días atrás, la pareja -que ya lleva ocho años de relación – compartió un emotivo video en el que anunciaron el sexo de su bebé en camino. “And it’s … swipe left. We are sharing so much happiness, even Kika gets it. Look at her reaction and happiness at the end of the video. Y es… desliza a la izquierda. Estamos compartiendo tanta felicidad, ¡que hasta Kika -la perrita de la familia- salta de emoción! Miren su reacción y felicidad al final del video”. En la grabación se puede ver a los futuros papás junto a los 3 hijos de Maxi revelando que será una niña.

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA SUPUESTA NOVIA TURCA DE MAURO ICARDI

Por otra parte, Wanda Nara se refirió a la modelo y actriz turca a la que relacionaron con Mauro Icardi.

“La chica turca es la chica de un compañero de Mauro. Otro invento de la prensa“, se había indignado Wanda tras aclarar que Devrim Özkan es la novia del uruguayo Lucas Torreira, compañero de Icardi en el Galatasaray.