Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa en la previa al último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial. El director técnico de la albiceleste fue claro y conciso respecto al partido contra los Emiratos Árabes, donde confirmó que “no se tomaran riesgos” porque “no vale la pena”.

“Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Ahora en el entrenamiento vamos a decidir quién juega mañana. Debe ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena”, expresó el oriundo de Pujato.

Luego, el estratega habló sobre el capitán del equipo, Lionel Messi: “A Messi lo veo como siempre, con ganas de disfrutar el Mundial. En cuanto a los elogios hacia mí, creo que lo dice más por la buena relación que tengo que por la realidad de lo que soy como entrenador“.

“La lista la conformamos pensando en lo mejor del equipo como siempre, y era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores. Llevamos nueve defensores por algunas situaciones físicas que pueden llegar a afectarnos durante el Mundial”, expresó Scaloni.

#SelecciónMayor @lioscaloni en conferencia🎙️: “La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que, siendo la Selección Argentina, se quedaran afuera buenos jugadores”. — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 15, 2022

Además, aprovechó para desmentir la versión de haber realizado un pedido a la FIFA para hacer más de cinco cambios el próximo partido. “Es un partido oficial y no se pueden hacer más cambios de los que la FIFA dice. No sé de dónde salió que pedimos más cambios” dijo el DT.