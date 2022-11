Lionel Scaloni dio la conferencia previa al encuentro ante los Emiratos Árabes, la última parada de la Selección Argentina antes del Mundial de Qatar 2022. Entre tantas preguntas y respuestas, el estratega de Pujato dio su pronóstico sobre quien cree que ganará el evento deportivo más importante del mundo.

“Para mí el mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar y cuando defender. Rara vez triunfa un equipo que avasalla en campo rival, y nos tenemos que adaptar a eso. La inteligencia forma parte del fútbol”, sentenció con una respuesta más que clara.

Además, Scaloni se explayó sobre los 26 jugadores nominados para el Mundial: “La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que se queden afuera buenos jugadores. Cualquiera era difícil para nosotros. A todos les tenemos un aprecio enorme. Iba a ser duro”.

Publicidad

Por último, cabe destacar la explicación del DT sobre porque el seleccionado no siente presión: “No tenemos presión porque es fútbol. Vamos a jugar un Mundial, somos conscientes de lo que representa para Argentina, pero no deja de ser un deporte. Por eso creemos que tenemos que salir a hacer nuestras cosas, de la manera que sabemos jugar. Después habrá un montón de imponderables. El ejemplo del 2002 es muy claro, Argentina hizo las cosas mucho mejor que el rival y se quedó afuera. El premio fue que la gente entendió que ese grupo siempre dio la cara y no se merecía ir así. Pero el fútbol tiene esas cosas. Hay maneras y maneras y nosotros intentaremos dar el máximo a nuestra manera. A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa”.

El último partido antes del Mundial

La albiceleste se enfrentará el próximo miércoles 16 de noviembre en Abu Dhabi ante los Emiratos Arabes, dirigidos por Rodolfo Arruabarrena. El encuentor comenzará a las 12:30 PM, horario Argentina.