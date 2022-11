Jimena Barón presentó un nuevo adelanto de nuevo álbum: “Mi felicidad”, un conmovedor tema escrito desde el corazón, dedicada a su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. “Siento que es una canción hermosa, una de las canciones más importantes, porque logré escribirle a la persona más importante de mi vida. Creo que sobre todo las mamás me van a entender”, aseguró la cantante.

La artista expresa cómo cambió su mundo con la llegada del niño y el comienzo de una etapa diferente en su vida como mamá. “Fue como lo soñé, tanto, tanto te espere. Yo tenía el mundo al revés, justo antes del diez. Prendiste la luz y lo hiciste brillar otra vez… Me viniste a buscar, me enteré y no supe ni reaccionar. Me volví a enamorar, no tuve ni que verte”, reza la letra del tema.

“Llegaste, pero ya te conocía, porque en realidad yo te soñé toda mi vida. De cerca sos más lindo todavía. Mi felicidad. Sos el hombre de mis sueños. Para siempre de mi amor el dueño. Yo tenía el mundo al revés, justo antes del diez. Prendiste la luz y lo hiciste brillar otra vez”, interpreta J Mena sobre la importancia de Momo en su vida”.

Al igual que con “La araña”, el video de “Mi felicidad” fue dirigido por Tom Abramzon, producido por Bunker, y rodado en San Emilio. Esta localidad es el lugar donde la artista guarda los recuerdos más felices, ya que allí creció y disfrutó junto a su familia. Hay una enorme expectativa por el nuevo álbum de la artista, anunciado para 2023.

Seguramente este tema logre el éxito que obtuvo “La araña”, con más de 4 millones de reproducciones desde su lanzamiento. La letra refiere a la traición de una amiga amistad. Desde su presentación, comenzaron las especulaciones a que estaría dirigido a Gianinna Maradona, quien fue su amiga hasta que inició una relación amorosa con Daniel Osvaldo.

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, dice un fragmento contundente de la canción.

En diálogo con LAM, la cantante contó que la canción relata tanto la parte linda de la amistad, como la traición. “Siempre fui consciente que mi gancho era mi verdad. Mi análisis fue que me creyeron. Cantar y contar es lo mismo para mí, y eso hacía que tenga sentido o no ser cantante”, aseguró. Y respecto a su separación de Osvaldo, su reconciliación durante la cuarentena y el posterior romance del futbolista y Gianinna no quiso decir demasiado.

“El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel (de Brito), y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado”, rememoró y utilizó una figura para graficar su estado. “¿Viste cuándo no te entra más información? No tenía capacidad de comprender más nada”, aseguró.

Más allá de su historia personal, explicó el mensaje que busca transmitir con la canción. “Te puede gustar o no, pero creo que soy bandera de que hay que seguir adelante. Mi viejo que se tomó el palo de chica y murió horrendamente. El papá de mi hijo que de repente un día se fue. Mi amiga. La canción tenía razón de ser en que pase lo que pase, te parás y seguís adelante. Como una mujer fuerte”, cerró Barón.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

“Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí”, asumió Jimena.

“Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’”, aseguró.

“Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es ‘la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'”, concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna se ponga de novia con Daniel Osvaldo.