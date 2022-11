Luego de la arrolladora victoria de la Selección Argentina de Fútbol por sobre Emiratos Árabes Unidos, Rodrigo De Paul compartió una foto que reveló un detalle romántico dedicado para su novia, Tini Stoessel.

Sobre la cara externa del botín, entre el diseño de colores vivos y al lado de una banderita argentina, se lee TTT: una clara referencia a “La Triple T”, tal es el alias de la actual etapa artística de la cantante. Y en medio de rumores de separación, se trata algo más que un gesto de parte del talentoso volante que es socio creativo de Lionel Messi en la cancha.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está en el ojo de la tormenta ya que vienen sorteando distintos rumores de separación. En las últimas horas, se viralizó un fragmento de un show que la cantante dio en la provincia de Córdoba en donde se la escucha decir una frase que levantó polvareda y volvió a instalar una posible crisis.

“Ustedes saben que a mi me gusta hacer música y me gusta también escuchar música, en la que puedo sentirme identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Y quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces te puede pasar de que tengas ganas de ese último beso”, dijo la cantante para introducir, justamente, su canción “El último beso”.

Sin embargo, horas más tarde de que se viralizara ese video, Stoessel felicitó a De Paul por haberse oficializado su convocatoria al mundial. “El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora si, MAS JUNTOS QUE NUNCA”, escribió en Twitter el futbolista del Atlético de Madrid y su novia citó el mensaje para agregarle un mensaje cariñoso. “Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, le dedicó Tini a Rodrigo.

Semanas atrás, en otro show de Tini había ocurrido un episodio similar que encendió las alarmas entre sus fans. “Levante la mano quién viene medio medio en el amor. Está canción es para ustedes y para los que venimos medio medio: ‘Carne y hueso’”, se la escucha decir a la hija de Alejandro Stoessel en el video que se viralizó, en el que presenta una de sus canciones de desamor.

Aunque distintas cuentas de chimentos se encargaron de alimentar la versión, rapidamente el fandom de Tini se puso al hombro la tarea de desmentirlo. “Tini repite lo mismo antes de cantar esa canción”, explicó una usuaria. “Siempre dice lo mismo, por Dios !! No tienen paz para con Martina”, defendió otra.

El papá de Camila Homs volvió a criticar a Rodrigo de Paul: “Gracias a Dios ya no está con él”

Camila Homs estuvo en pareja con Rodrigo de Paul durante 12 años y tuvieron dos hijos, Francesa y Bautista. Tras la ruptura, el jugador de fútbol apostó al amor nuevamente con la cantante Tini Stoessel, mientras que la modelo inició un romance con el empresario Charly Benvenutto.

La joven sufrió la separación, ya que su proyecto de familia se derrumbó, pero con el paso del tiempo pudo recuperarse. En una entrevista con Juan Etchegoyen, Horacio Homs habló del presente de su hija: “Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo, él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa, está muy bien como está”.

“Hemos pasado por muchas cosas, para mí es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para Camila entonces cuando es lo mejor para un hijo se pelea y ya no se habla más de la separación”, explicó el padre de la modelo en el ciclo Mitre Live. “El destino nadie lo conoce pero creo y es así, no hubo ningún intento de ninguno de los dos, Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo, fue todo muy duro al principio con lo que pasó”, agregó.

Además reveló que hace unos meses mantuvo una conversación con el jugador que ahora se prepara para competir con la selección nacional en el Mundial de Quatar. “Rodrigo es buen chico pero gracias a Dios no está con Camila, no es un chico para Camila, esa es la verdad”, manifestó, con una sinceridad brutal.

“Ella está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo, ella es divertida y muy sana y la veo espléndida y en otro momento no la veía tan bien como estaba ahora, sufrió mucho por supuesto”, afirmó Horacio. Luego se refirió al noviazgo del deportista con Tini: “No tengo nada para decir de la relación de ellos, lo que pasó pasó y por algo fue, en eso no tengo nada que decir, cada uno actúa como le parece y uno toma las cosas como de quién viene y nada más”.