Sol Pérez es una de las figuras del debate de Gran Hermano, que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe y cada noche se involucra con los participantes y con el juego y hasta es bastante concluyente en sus opiniones. En la emisión del martes sorprendió a todos sus seguidores cuando luego de realizar un comentario, se tocó los ojos tras empezar a lagrimear.

De inmediato, la gente que la estaba viendo se preocupó y empezó a preguntarse qué era lo que le pasaba a la panelista que cada semana sorprende con sus looks y con sus peinados. “Necesito saber si sol Pérez esta bien”, “Por qué esta llorando Sol Perez?”, “Que le pasó a Sol Pérez que llora?”, se preguntaron los espectadores a través de Twitter.

Atento a las inquietudes de la gente, antes de cerrar el programa, Santiago del Moro le dio pie a la ex chica del clima, para que contara qué le había pasado. “Tengo alergia”, explico y bromeó sobre qué cosas la pondrían realmente mal en el juego: “Creo que por la única pareja que lloraría adentro de la casa si veo un chape, pareja no pareja, sería la de Marcos y Julieta. Ahí voy a llorar”.

El martes, además, en medio del debate, terminó la prueba de liderazgo de esta semana, que como novedad, dio a dos ganadores que tendrán que hacer uso en los próximos días de sus beneficios.

“Esta semana deberán enfrentarse a un desafío de equilibrio y paciencia. En la arena habrá siete subibajas y en pareja deberán transportar diez pelotas de un extremo al otro. Las primeras dos parejas que consigan el objetivo se enfrentarán en una final que consagrará esta semana a dos líderes en la casa”, dijo la voz en off de Gran Hermano, quien no permitió que las parejas fueran decididas por los jugadores, sino que las dejó libradas al azar y entonces quedaron conformadas por Coti y la Tora Lucila, Romina y Daniela, Juliana y Julieta, Marcos y Thiago, Nacho y Alexis, Maxi y Alfa Walter, y Agustín y Cata María Laura.

Los presentes se llamaron a silencio sobre el estado de Sol y el ciclo continuó como si nada estuviese ocurriendo. Rápidamente, Twitter colapsó en búsquedas de respuestas acerca de lo que pasó durante el vivo. Los memes fueron la herramienta de los usuarios para exigir explicaciones.

“¿Por qué siguen el programa fingiendo que Sol Pérez no está llorando?”, preguntaron con el clásico meme en el que Oprah Winfrey tiene un gesto de indignada, mientras sostiene su rostro con las manos. La figura de Lali Espósito también fue usada en una foto con cara de sorprendida, para replicar la supuesta reacción del resto de los panelistas que eran testigos del mal momento de la panelista.

El Kun Agüero, Dario Barassi y Marcos – un participante de GH 2022- también fueron utilizados para replicar las reacciones de los televidentes que, en vivo, eran testigos de una situación sobre la que no encontraban respuestas. Por supuesto, que el humor fue un eje crucial de este momento tuitero debido a que se estipuló que Sol Pérez no presentaba un problema mayor, ya que no se retiró de la pantalla y tampoco el conductor, Santiago del Moro, se refirió al tema.

Luego de varios minutos de incertidumbre, la respuesta llegó por parte de la propia protagonista. Fue a través de la cuenta de Instagram de Gastón Trezeguet donde Sol Pérez se mostró muy sonriente junto a su compañero, que le pidió una explicación de la situación que encendió las alarmas en las redes sociales. “Estoy bien. Tengo alergia nada más, perdón”, explicó al aludir a la respuesta ocular que tuvo, producto de este malestar, que es muy común en esta época del año. A su vez, se disculpó por haber generado preocupación en quienes la vieron en esta situación.