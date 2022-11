En plena época mundialista, donde todos los espectadores están pendientes a los futbolistas seleccionados para su país y los amistosos previos al comienzo de la Copa del Mundo, Luis Enrique sorprendió a España y el resto del planeta. El director técnico de la Selección Española anunció que hará streams durante la competencia y realizó el primer directo.

El entrenador prendió la cámara a través de Twitch y dejó varias declaraciones, un tanto polémicas para los simpatizantes de su combinado.

Durante la transmisión, el ex Barcelona habló con las personas conectadas y confesó: “Si la Copa del Mundo no la gana España, me gustaría que la gane Argentina”.

Ante la incertidumbre de la gente, Luis recalcó los motivos por los que le gustaría que Argentina se quede con la Copa: “Simplemente me gustaría que ganara porque un jugador de la talla de Messi sería injusto que se retirara sin ganar un Mundial”.

“Aunque también podría jugar un sexto Mundial. Por capacidad física y ambición, no habría que descartarlo”, culminó Enrique.

🔥 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘 ‘𝗠𝗢𝗝𝗔’ 🇦🇷 “Si NO ganamos, me gustaría que ganara ARGENTINA”. ⭐️ “Sería INJUSTO que MESSI se retirara sin un MUNDIAL”. Publicidad 🇪🇸 “Pero PREFIERO que gane ESPAÑA, eh”. pic.twitter.com/NnfnspxjXe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 18, 2022