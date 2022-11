Faltan apenas 48 horas para que comience el esperado Mundial de Qatar y nadie quiere perdérselo. Y, entre los afortunados que tuvieron la posibilidad de volar hacia ese país para presenciarlo desde las tribunas, se encuentra nada más ni nada menos que Marcelo Tinelli.

En las últimas horas el conductor de Canta Conmigo Ahora emprendió el viaje junto a su hijo menor Lolo y, como era de suponer, algunos paparazzis lo esperaron en el Aeropuerto de Ezeiza para retratar su partida. De muy buen humor, el hombre de Bolívar se dejó tomar fotos y luego se instaló en el salón vip para comer algo antes de partir.

En tanto, también utilizó sus stories de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, para mostrar parte de su travesía rumbo al país sede del evento más importante del fútbol. “Estamos con Lolo en el aeropuerto de San Pablo, van todos allá con las valijas. Recién llegamos, primera escala rumbo a Qatar”, expresó, luego de hacer el primer tramo de su viaje en un vuelo privado, y momentos antes de emprender el tramo restante en una aerolínea qatarí.

Ya instalado en el vuelo que lo llevaría a su destino soñado, agregó: “Bueno, ya estamos sentados en el avión de Qatar. Acá estamos con las pantallas, así que comenzamos el vuelo, 13 horas y pico, más o menos hasta Doha, ¡Vamos!”. Por lo que se pudo ver en las imágenes, ambos estaba instalados en asientos de primera clase, con asientos súper confortables y todas las comodidades posibles a bordo.

Luego, compartió una tierna foto en la que se lo veía descansando junto a su hijo en un confortable y lujoso avión. “A dormir que el viaje a Doha es largo. Father and son (padre e hijo, en español)”, escribió sobre la imagen.

Es de público conocimiento el fanatismo de Tinelli por la Selección. No solo siempre sigue de cerca todos los partidos que disputan los comandados por Lionel Scaloni sino que incluso es amigo de algunos de los jugadores, especialmente de Lionel Messi, a quien le tiene un gran cariño e incluso ha ido a visitarlo algunas veces mientras el capitán residía en Barcelona.

A principios de septiembre, el conductor también le había cumplido otro sueño a su pequeño: completar su álbum del Mundial. “Señores, estamos ante un momento increíble, Lorenzo acaba de recibir las cinco figuritas que le están faltando…Lelé (Cande) le va a abrir, atención, gracias a mi amigo Pablo Serantoni”, comenzó expresando en ese entonces Marcelo mientras filmaba al niño buscando el lugar correcto para pegarlas. En tanto, enumeró: “Atención, Australia 1, la FWC21, Gales 1, Irán 1″. Y, ya faltando solo una, anunció: “Atención, señoras y señores, Irán 16…va a pegar, se termina, es el momento decisivo…la disfruta Lolo la última…ahi va ¡álbum lleno!”. La alegría de Lolo fue indisimulable, ya con el sueño cumplido.

En el plano profesional, a fines de octubre grabó un video para desmentir rumores de su retiro de la televisión: resaltó que no tiene pensado dejar de trabajar en los medios y que seguirá realizando proyectos delante y detrás de cámara junto a su productora, La Flia. “Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter, es un tema, uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan, primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación”, comenzó diciendo desde Instagram.

“A fin de año sólo termina mi contrato con el canal donde estoy pero voy a seguir trabajando mucho”, aclaró con respecto al vínculo que mantiene actualmente con El Trece, dando a entender que en el 2023 no estará en esa pantalla. Luego explicó: “Voy a estar conduciendo otra vez, voy a hacer algunos proyectos que tengo interesantes con mi productora, la Flia, pero quiero dejarlo aclarado porque siempre está esta mentira instalada y queda ahí flotando en el aire”, manifestó. “Por eso, aprovecho a decirlo en primera persona, gracias a todos los que preguntan, me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos, mi productora también asique estoy feliz con todo eso”, concluyó.

MARCELO TINELLI MANDÓ AL FRENTE A EL TIRRI EN CANTA CONMIGO AHORA

“¿No serás medio Tirri?”, quiso saber Tinelli y explicó las causas de su razonamiento. El Tirri, si yo bostezo, él, como vive en mi casa, bosteza también. Yo me voy a dormir porque tengo que llevar a mi hijo muy temprano al colegio y él se va a dormir a su cuarto, y al otro día se levanta a las 4 de la tarde”, dijo.

“Es una cosa rara porque yo me levanté a las 7 para llevar al chico al colegio, fui al gimnasio, tuve reuniones, todo. Y él aparece a las 4, y me entero después que se fue a Ink, Kika, Cocodrilo, como a tres boliches en una noche”, agregó el conductor.

“Se escapa a la noche, porque del otro lado de la casa. Es es El Tirri, vos no sos así. Fue un resumen rápido de lo que es mi primo”, concluyó Tinelli.

“Sí, pero un resumen cuidado. ¿Vos decís que me tendría que juntar un poco con El Tirri? No, por suerte, para mí es todo trabajar, gracias a Dios. Me gusta mucho lo que hago porque descubrirlo de grande fue hermoso”, cerró el participante.