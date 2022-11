“Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”, indicó su representante Justine Hunt.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, expresó Brian Butler-Au en un comunicados en las redes.

De manera similar se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. En su mensaje, indicó que el actor se comunicó con él horas antes de que encontraran su cuerpo y que no llegó a tiempo a ponerse en contacto con él. “Descansa en paz, mi hermano. Aún estoy en shock. Me llamó, me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos”.

Jason David Frank, sus fans lo despiden en redes

Muchos fanáticos de los Power Rangers se sorprendieron con la noticia y expresaron sus sentimientos en Twitter.

“Para los que crecimos viendo las distintas ediciones de Power Rangers, es imposible no recordar a Jason David Frank. El Ranger legendario, el villano que se convirtió en héroe y terminó siendo líder e ídolo de toda una generación”, escribió un usuario.

Otro, en la misma sintonía, expresó: “La nave está de luto por el fallecimiento de Jason David Frank, el increíble Tommy, Green Ranger (y más también). Otro pedacito de nuestra infancia perdida”.

“¿Cómo que se nos fue Jason David Frank? Es joda ¿no? La puta madre. Qué tipo copado y predispuesto. Siempre atento a sus fans. Se lo extrañara”, sumó el creador de la revista Cine Fantástico y Bizarro, quien había compartido momentos con él en su visita a la Argentina.

Cuando visitó la Argentina

El actor había sido invitado en 2017 a la Argentina Comic Con en Costa Salguero. Su visita pudo ser seguida por un millón y medio de personas a través de los videos que iba subiendo a su Twitter, Instagram y Facebook.

Jason David Frank demostró tener su grupo específico de seguidores a lo largo del mundo y con sede en Argentina, el “Team JDF”. Estos habían pedido durante años la participación del actor en una convención de TV y cómics local, por eso el revuelo que causó fue total.

Jason David Frank fue recibido en Ezeiza por fanáticos con carteles y banderas, y a partir de entonces no dejó de ver a sus seguidores en cada lugar que visitó.

“Hay un caso muy particular acá. En Estados Unidos mucha gente te va a ver al aeropuerto, pero sólo porque sos famoso, no saben realmente quién sos: ven que sos conocido y te llevan cualquier papel para firmar. Acá se nota que son fans muy genuinos, me llevaron fotos, juguetes, cosas increíbles”, destacó JDF.

La maldición de los Power Rangers: las muertes, tragedias y misterios que rodean a sus actores

La serie de televisión Power Rangers es de las más conocidas del Tokusatsu: género al que pertenecen las películas y programas (casi siempre japoneses) de acción real en donde se hace un uso intensivo de efectos especiales. Emitido desde 1993, se basa en imágenes de la franquicia japonesa Super Sentai Series, y su éxito fue tan grande que entre 2002 y 2009 fue propiedad de The Walt Disney Company.

