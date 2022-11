El ambiente mundialista se siente en todo el país, ya que en tan solo horas la Selección Argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, en el primer turno del día martes. Pese a estar tan cerca del horario, aún se desconoce el once de Lionel Scaloni para el primer encuentro.

Si bien Joaquín Correa y Nicolás González son duras bajas para la albiceleste, la que generó más dudas por su reemplazo fue la de Giovani Lo Celso, ya que era una pieza fundamental en el esquema del estratega de Pujato. En las últiamas semanas se rumoreó con un posible ingreso de Alexis Mac Allister, quien comenzó desde el arranque en el amistoso ante Emiratos Arabes. Enzo Fernández se planteó como otra posibilidad tras un buen rendimiento en los entrenamientos. Por último, se barajaron los nombres de Exequiel Palacios y Julián Álvarez, con un drástico cambio de esquema.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa Scaloni no reveló el once, pero se encargó de dejar en claro su criterio. “El equipo está decidido. Se lo dije a ellos hoy. Va a ir en consonancia a lo que han ido diciendo. No va a cambiar de ahí, no va a haber cambio de esquema tampoco. Lo verán mañana pero no sale de lo que venían diciendo estos días”, manifestó el DT.

Posteriormente, el periodista Gastón Edul informó mediante su cuenta de Twitter cual fue el equipo tutilar que probó el técnico durante la misma mañana del lunes.

Lionel Scaloni probó este equipo para mañana:

Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Papu Gómez; Messi, Lautaro y Di María. — Gastón Edul (@gastonedul) November 21, 2022

El once de Scaloni para enfrentar a Arabia Saudita: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Angel Di María.