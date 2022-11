El influencer “Chapu” Martínez se volvió tendencia durante todo el martes, tras la derrota inesperada de la Argentina ante Arabia Saudita, en el primer encuentro mundialista disputado por el conjunto de Lionel Scaloni.

Las cámaras de la transmisión capturaron en un momento del partido al influencer, y en las redes sociales comenzó una campaña de “trolleo” en su contra, donde lo tildaron de “mufa”. Durante gran parte del día, su nombre fue tendencia en la red social Twitter y cada posteo del joven influencer recibió una ola de amenazas, insultos y burlas.

La campaña de desprestigio en su contra caló hondo en “Chapu”, quien pidió ayuda a otros generadores de contenidos para poder procesar el ataque. Así se desprende de un audio que el streamer Coscu hizo público en sus redes sociales y donde se ve que Martínez le pide ayuda a Grego Rosello.

Publicidad

Coscu, atento a la situación a partir de lo que le contaba Grego vía chat, decidió hacer pública la situación y compartió en su cuenta de Twitter un doloroso audio de “Chapu” donde le contaba a Grego por lo que estaba atravesando.

Después de escuchar esto tenes que ser muy gil para putearlo. pic.twitter.com/K3Ul7cYYHP — Coscu (@Martinpdisalvo) November 22, 2022

“No sé qué hacer amigo. Viste cuando estás perdido… probé con todo, alentando, insultando, jugando con eso y haciendo que era mufa para divertirme, utilicé todas las alternativas. Llega un momento en que es demasiado, me pone mal lo de las amenazas, tengo que exponer a algunos para ver si puedo concientizar. Mi viejo me mandó un video de diez minutos, me hizo una carta y la leyó, no sabés lo angustiado que tiene que estar para que haga eso, con 70 años, no está para hacerse mala sangre, me dijo cosas lindas, de lo que soy, y nunca en su vida lo hizo. ¿Qué pasa, que está pasando?”, le contó Martínez a Rosello.

Publicidad

Por esas horas, Martínez también había subido un video a sus redes sociales donde explicaba por lo que estaba atravesando, y agradecía las muestras de apoyo que estaba recibiendo por parte de sus colegas.

#Qatar2022 | El “Chapu” Martínez se quebró tras la oleada de críticas que recibió en redes sociales por parte de quienes lo tildaron de “mufa”. pic.twitter.com/rjNhyGbqLM — (@) November 23, 2022