Fue su madre Nora Colosimo, la encargada de quedarse con Valentino, Benedicto, Constantino -los tres hijos que tuvo Nara con su exmarido Maxi López- y con Francesca e Isabella, fruto de su relación con Icardi. Su presencia en la vida de los niños es constante, ya que en reiteradas oportunidades cuidó de ellos. Incluso pasó el último tiempo en Turquía junto a ellos y Mauro, en el mismo departamento, mientras la modelo estaba en la Argentina.

Después de largas semanas de idas y venidas, de supuestos terceros en discordia y rumores de separación, todo parecería indicar que la tormenta había quedado en el pasado y que Mauro Icardi y Wanda Nara estarían embarcados en la misión de reconstruir su relación. Por eso, armaron las valijas y emprendieron viaje con destino a las Islas Maldivas. Si bien no se los vio juntos, una imagen dice más que mil palabras, y las que compartieron dejaron en evidencia que efectivamente están en el mismo lugar.

Activa usuaria de las redes sociales, la madre de Wanda y Zaira Nara compartió el fin de semana las actividades que hizo con sus nietos. Las imágenes no mostraron salidas de compras o juegos en el parque, sino que pasaron el día en casa, más precisamente en la cocina, donde cocinaron y después Valentino y Benedicto se hicieron cargo de los platos.

Desde Estambul, su nuevo hogar, Nora subió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 200 mil seguidores, un video donde se pudo ver a Francesca frente a la barra de la cocina con una tabla, un cuchillo y una olla, mientras preparaba la comida para el almuerzo. “¿Qué estás haciendo mi amor?”, le preguntó para qué pueda interactuar con sus seguidores. “Cortando chauchas para después hacer una ensalada con huevo y papa”, comentó la hija mayor de Mauro Icardi, con mucha concentración en la tarea que le fue asignada y con un especial cuidado de no cortarse.

En cuanto a sus hermanos, contó que aún dormían y como ella se levantó temprano, ayudó a su abuela con la comida de ese día. No obstante, tras el almuerzo, los niños también se pusieron manos a la obra y ayudaron con los quehaceres domésticos. “Genio Valu, como le gusta aprender”, escribió Nora junto a un video donde se pudo ver a su nieto mayor enjuagar los platos.

Por su parte, Benedicto no se quiso quedar atrás y también siguió los pasos de su hermano. Decidió aprender a lavar los platos y con mucha concentración enjuagó los utensilios que usaron mientras su abuela lo grababa para compartirlo en las redes.

De acuerdo a los recientes posteos que hicieron, Wanda y Mauro continúan en su escapada romántica, tras las turbulentas semanas que los tuvieron a ambos en el ojo de la tormenta. Luego de que ella completara sus compromisos laborales en la Argentina, volviera a Turquía y viajara a Europa con sus hijos, la pareja se refugió en las islas Maldivas, destino que visitaron en oportunidades anteriores. Aún se desconoce cuando retornarán a casa, así como cuál el estado de su relación.

ALEJANDRO CIPOLLA ASEGURÓ QUE APELARÁ EL SOBRESEIMIENTO DE WANDA NARA EN LA CAUSA DE SU EXEMPLEADA

“Hoy me notificaron el fallo. Yo pensé que se iba a rechazar cuando vi el planteo del fiscal porque entendí que no se había generado ni una medida de prueba. Inclusive, propuse testigos que no fueron citados. No se hizo absolutamente nada“, se indignó Alejandro Cipolla en diálogo.

“Creo que fue más que nada una causa televisiva por parte de la fiscalía, que en lo único en que se basó fue en dichos en programas de televisión, en estractos“, continuó el defensor de Carmen Cisnero.