En una charla por la que atravesaron un montón de temas relacionados con lo que pasó en la casa de Gran Hermano, Lucila Villar reveló lo que había insinuado adentro cuando se había referido a una situación de abuso que sufrió alguna vez.

“El tema Alfa fue uno de los que te atravesó durante tu participación en el juego. No sé cómo lo viviste vos adentro de la casa“, le preguntó Ángel de Brito. “Tuve como cuatro situaciones con Alfa y me quemaba. Le decíamos ’radio’ porque arrancaba a las 6 de la mañana y no paraba hasta la noche. Se metía con comentarios desubicados y a veces no querés escucharlo“, dijo La Tora.

Entonces el conductor le consultó puntualmente por el episodio de Alfa con Coti, “que te pegó mal por una cuestión personal que contaste“.

Fue allí que Lucila explicó su reacción: “Fue por una cuestión personal y porque lo hubiera hecho con cualquier persona. No lo voy a permitir ni adentro de la casa ni afuera. Si alguien está conmigo no voy a dejar que atraviese por esa situación“, aseguró La Tora.

Al indagar sobre su situación personal, Lucila se abrió y contó con más detalles lo que le ocurrió: “Lo mío fue hace mucho, a mis nueve años. Es un tema hablado y lo vengo tratando. Lo conté después de quince años y ya está resuelto“, respondió, cuando de Brito le preguntó si el agresor fue un familiar. “No importa quién fue ni cómo, sino que pasó, porque el final es siempre el mismo… el abuso“, disparó.

“Me hacía autocastigo con la noche, el alcohol, tapando cosas. Fue fuerte y durante mucho tiempo. Salía jueves, viernes, sábados y domingos. Hasta que un domingo dije que asi no quería vivir más. Le conté a mi mejor amiga, que me ayudó. De a poco fui soltando más cosas y así llegamos a que por ejemplo éramos diez amigas y ocho habían sido abusadas“, sorprendió.

“Inclusive en la propia casa de Gran Hermano de las nueve mujeres, todas fueron acosadas y tres abusadas. Por eso tuve algunas discusiones con Agustín también. Yo no compartía su pensamiento porque según él para que sea un acoso tenía que ser repetitivo. Yo le decía que si en la calle alguien te hace algo, ya es acoso. No hace falta repetirlo“, explicó.

“No sé por qué motivo no se mostró, pero Nacho se sacó, Juan también. Maxi lo frenó y le dijo bastantes cosas. Todos lo enfrentamos pero se ve que no se mostró ese tape. Estábamos todos en el sillón y lo encaramos. De hecho lo sancionaron por eso, aunque ahí no lo sabíamos“, contó La Tora, acerca de cómo reaccionaron sus compañeros en ese momento contra Alfa.

Cruzaron a Lucila con el padre

“No nos vemos desde mayo“, explicó Lucila porque Jorge, apenas la saludó, se puso a llorar. “La extraño mucho“, arrancó el hombre en un zoom desde Tucumán. “Yo quería que ella llegara a la final, pero en las redes decían que se iba. Por eso puse eso de que la ibas a tener allá la semana siguiente“, siguió Jorge explicando lo que le había dicho a Ángel de Brito cuando lo habían invitado a LAM.

“No tiene que afectarte lo que dice la gente“, lo calmó Lucila, en relación a lo que su papá leía en las redes, y que en general eran comentarios bastante agresivos contra su hija por diferentes actitudes.

“Ella reaccionó como reaccionó porque tenía poca información y se quedó con lo que le contó Coti“, aseveró Jorge, quien tiene 62 años pero se diferenció de Alfa en ese comentario. Sin embargo no fue duro con Walter: “Creo que Alfa no es el monstruo que dicen que es“, dijo.

Después pasaron una nota con la mamá de Lucila. “Tenemos muy buena relación. Nos vemos casi todos los días, aunque yo siempre trabajo un montón y me quedaba poco tiempo“, contó la última eliminada.