El polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard no para de dar que hablar. Es que, desde hace un tiempo, el reconocido actor está en pareja con una de sus abogadas. Si bien esto podría haber generado un escándalo, todo indicaría que a su ex esposa no le importó demasiado ya que, en este momento, solo elige priorizar su bienestar.

Según las declaraciones que hizo un amigo íntimo de la actriz a Entertainment Tonight, “Amber no le está prestando atención a Johnny ni a su vida personal. A ella no le importa con quién sale él y solo quiere seguir adelante con su vida”. A partir de esta situación quedó en evidencia la necesidad de Heard de reconstruir su vida y, por consiguiente, su carrera profesional.

Sin embargo, reinsertarse en el mundo laboral no resulta fácil tras su paso por la Justicia. No solo a nivel emocional ha sido un proceso duro de atravesar, sino que, desde que perdió el juicio, las ofertas laborales resultan cada vez más escasas. Es por esto que la economía de la actriz también se encuentra en crisis. Más allá de haber conseguido formar parte de buenos proyectos en el pasado, el dinero no le alcanza para pagar los 10 millones de dólares que le debe pagar a Depp, por lo que ha decidido apelar el fallo.

En medio de los conflictos derivados del pago pendiente, las revistas People y Fox News confirmaron que la estrella de Piratas del Caribe estaba saliendo con Rich, quien había formado parte de su equipo legal en el juicio. Aunque la noticia fue impactante, ambos medios se ocuparon de matizar lo sucedido, aclarando que la relación todavía no es seria, debido a que la abogada aún se estaría divorciando del padre de sus hijos.

Si bien Rich formó parte de la defensa del actor, no trabajó en el último juicio en EEUU, aquel que enfrentó a Depp con Heard y que fue transmitido por televisión alrededor de todo el mundo.