Como ocurre todos los jueves en Gran Hermano 2022, el líder de la semana, en este caso Thiago Medina, tuvo que escoger entre sus compañeros en la placa de nominados y salvar a uno de ellos de la gala de eliminación que se realizará el próximo domingo. En este sentido, el joven de 19 años debía escoger entre María Laura, Romina, Nacho, Juliana y Agustín.

Antes de revelar quién sería el participante que continuaría dentro de la casa más famosa del país, Santiago del Moro le consultó acerca de su elección y si ya tenía un nombre en mente, a lo que este respondió: “Lo tengo desde el primer día”. A la hora de darle calma a uno de sus compañeros, Medina decidió salvar a Romina Uhrig de la próxima gala de eliminación.

Primero dijo que no iba a salvar a Cata, “es con la que menos afinidad tengo”. Al segundo que dejó en placa fue a Nacho. “No tengo motivos, tengo buena relación con él y somos muy parecidos. Pero hay gente con la que tengo más afinidad”, sostuvo. En tercer lugar decidió no salvar a Juliana. “Me llevo muy bien con ella y me gustaría que se quede. Pero hay dos personas con las que tengo más afinidad que con ella”, agregó.

“Thiago se hizo querer un montón, pegué muy buena relación con el”, explicó Romina antes de que el juador anuncie al salvado de la semana. “Es muy especial lo que tengo con él. Realmente lo quiero muchísimo”, agregó, aclarando que no quería presionar al joven.

Para lograr este beneficio, Thiago tuvo que enfrentarse al restos de sus compañeros en un juego que conllevó toda su concentración física y mental. Luego de superar la primera etapa, debió superar a Maxi y el Conejo en una segunda ronda llena de tensión.

La prueba consistía en que los participantes intentasen embocar una pelota dentro de uno de los hoyos del “arco”, simulando que estaban realizando un gol. Si bien parecía ser pan comido, lo cierto es que los integrantes de la casa más famosa del país necesitaban de toda su destreza para manejar las sogas que ayudaban a levantar la esfera hacia el agujero correcto en determinado tiempo.

En tan solo cinco minutos, los participantes de Gran Hermano debían meter la mayor cantidad de “goles” para pasar a la ronda final. Si bien la competencia fue bastante dura, en poco tiempo quedó el Conejo y Thiago como los últimos integrantes compitiendo con siete puntos.

Luego de empatar en cantidad de goles, Thiago se llevó el título de ganador gracias a su capacidad de embocar un gol en tan solo 15 segundos. De esta forma, el joven logró ganarse la inmunidad de las semana y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros.

LA TORA Y CHANO, ¿NACE UN ROMANCE?

La Tora reveló que Chano comenzó a seguirla en las redes, confesó lo mucho que le gusta el cantante y en Cortá por Lozano la animaron a dar el primer paso.

“Empecé a ver unos likes muy incisivos de La Tora hacia un famoso cantante y él la empezó a seguir en las redes sociales ayer”, contó Juariu en el programa.

“Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta”, confesó por su parte la exparticipante de Gran Hermano.

“¿Hubo algún mensajito?”, le preguntaron desde el programa de Telefé y la exparticipante de Gran Hermano contestó: “No, nada”.

“Encaralo vos Tora”, insistieron desde el panel y Lucila admitió: “Me encanta, me encanta”.